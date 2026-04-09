Rutte ve a Trump "decepcionado" con la OTAN pero recuerda el apoyo de "la gran mayoría" de países europeos

March 26, 2026: NATO Secretary General Mark Rutte speaks during a press conference presenting the NATO Annual Report for 2025 at NATO Headquarters in Brussels, Belgium, Thursday, 26.03.2026. The report identifies Russia as the main security threat to the - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "claramente decepcionado" con "muchos aliados" de la Alianza Atlántica, tras haber mantenido una reunión este miércoles con el mandatario norteamericano en la cual, según ha asegurado, le ha trasladado que "la gran mayoría" de los países europeos han "colaborado" con su país, tras semanas de reproches desde la Casa Blanca a las restricciones y reticencias de socios como España o Francia a las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

"Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística, sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos", ha manifestado Rutte en una entrevista con la cadena CNN, tras la referida reunión.

En esa línea, el jefe de la OTAN ha querido enfatizar que esa "gran mayoría" de países europeos, Francia inclusive, "han cumplido con lo que se comprometieron a hacer en un caso como este", por lo que ha reivindicado a Europa como una "plataforma de poder para Estados Unidos que ha estado en pleno funcionamiento durante las últimas dos semanas", pese a que, ha admitido, "no todos los países europeos han cumplido esos compromisos".

Rutte ha dado un paso más asegurando que "los aliados de la OTAN están de acuerdo" con Trump en el objetivo de "eliminar" la "capacidad nuclear y de misiles balísticos de los iraníes", en la medida en que, ha defendido, "suponen un gran riesgo para Europa y es una cuestión de supervivencia para Israel y Oriente Próximo". Por ello, ha resaltado, "el mundo entero está más seguro (ahora) gracias a que este presidente (de Estados Unidos) está reduciendo esas capacidades".

No obstante, ese alegato de apoyo a Estados Unidos se contrapone a las palabras pronunciadas por el líder del Ejecutivo norteamericano poco después del encuentro con el jefe de la OTAN, en la medida en que, según ha asegurado en su red social, la Alianza Atlántica "no estuvo ahí" cuando país la necesitó y, ha augurado, "tampoco estará" cuando vuelva a requerir de ella.

PENDIENTES DEL ESTRECHO DE ORMUZ

Durante la entrevista, el secretario general ha sido interrogado sobre el estado actual del estrecho de Ormuz, enclave estratégico que conecta los golfos Pérsico y de Omán, cuyo "paso seguro" pero coordinado con las Fuerzas Armadas de Irán ha sido anunciado este martes por Irán, que mantenía un bloqueo en represalia por la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

A ese respecto, Rutte ha considerado que será en los "próximos días" cuando se sepa qué ocurre en ese paso que, ha remarcado, es "crucial" para los europeos, así como para países asiáticos como Japón, Australia, Tailandia o Filipinas.

"Por eso el primer ministro británico, Keir Starmer, ha reunido esta semana a la coalición (de países que trabajan para reabrir Ormuz), asegurándose de que, a la hora de responder a las preguntas de qué, dónde y cuándo, en lo que respecta al estrecho de Ormuz, podamos actuar de forma colectiva", ha explicado.

En este sentido, cabe tener en cuenta que ha sido Reino Unido quien se ha erigido como líder de una iniciativa para restablecer la navegación por este importante paso, después de convocar la pasada semana a más de 40 países a una reunión para tratar qué medidas poner en marcha.