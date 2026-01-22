OTAN.-AMP.- Trump asegura que tendrá que hablar con España para que gaste el 5% en Defensa

DAVOS, Jan. 21, 2026 -- U.S. President Donald Trump addresses the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland, Jan. 21, 2026. - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa.

En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de la OTAN en La Haya en el que los líderes aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.

En este sentido, se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse" y no aportar al esfuerzo colectivo. "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la negativa a elevar el gasto por encima del 2%.

Las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% han marcado las relaciones entre España y Estados Unidos el último año, y ya en el pasado Trump ha amenazado con imponer aranceles por lo que considera una postura "irrespetuosa" de España.

En este contexto, llegó a plantear que la OTAN expulse a España como miembro, si bien la Alianza Atlántica carece de un mecanismo para expulsar a uno de sus aliados y la salida solo se contempla de forma voluntaria.

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el 5% como nuevo listón de inversión para 2035, después de una carta en la que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.