OTAN.-AMP.- Trump sigue "decepcionado" con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa

July 6, 2026, Washington, Dc, United States: U.S. President Donald Trump, prepares to take the stage to deliver remarks to the "Salute to America" event celebrating the nations 250th Independence Day on the National Mall, July 4, 2026 in Washington, D.C., - S1c Brittany Primavera/Us Army / Zuma Press / Euro

Asegura que su relación con Meloni empeoró tras negarse a ayudar a EEUU y vuelve a decir que Groenlandia debería pertenecer a su país

ANKARA, 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado la posibilidad de que su país retire más tropas de Europa tras haberse sentido "decepcionado" con los aliados de la OTAN, a los que ha reprochado no haber respaldado a Washington en su reciente actuación militar contra Irán.

"Bueno, ya lo veremos. Estoy muy decepcionado con la OTAN. Y sinceramente, si (la cumbre) no se hubiera celebrado en Turquía, donde mi amigo es un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido", ha indicado en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ser preguntado si se plantea retirar más tropas de Europa.

Trump ha explicado que ha decidido acudir a la cumbre porque Erdogan "se ha volcado" en su organización, pero ha lamentado que los aliados "no trataron bien" a Estados Unidos durante su ofensiva en Oriente Próximo, porque antes incluso de pedir ayuda "dijeron que no estaría ahí".

El mandatario estadounidense ha recordado que Washington ha invertido "billones de dólares" en la Alianza Atlántica a lo largo de los años para proteger a los países europeos y a Canadá frente a la amenaza que representaba la antigua Unión Soviética y ahora Rusia. "Uno pensaría que estarían muy dispuestos a hacer algo por ayudarnos. Y realmente no lo estaban", ha criticado.

"¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares si ellos no están ahí para nosotros? Nosotros siempre hemos estado ahí para ellos", ha sentenciado el inquilino de la Casa Blanca, que acto seguido ha señalado que su país podría retirar a todos sus soldados de Europa porque el Viejo Continente "es un lugar muy diferente al de hace 20 años" que debería tener "cuidado con la inmigración y la energía".

MELONI: ES BUENA PERSONA PERO TENEMOS MALA RELACIÓN

Trump también se ha referido a sus últimos ataques a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegurando que la líder de Hermanos de Italia "es una persona agradable" y que tuvieron "una buena relación", que finalmente "se ha vuelto un poco mala porque se negó a ayudarnos".

"De nuevo, no la presioné mucho. Pero se negó a involucrarse con el estrecho de Ormuz. O también se podría decir simplemente Irán. Se negó a involucrarse. Así que eso agrió un poco mi relación con ella. Pero me cae bien. Creo que en realidad es una persona agradable. Pero creo que cometió un error", ha subrayado.

Trump ha señalado que Italia depende "en gran parte" del petróleo proveniente de Oriente Próximo, pero que Estados Unidos tiene el suyo propio. "Estados Unidos tiene más petróleo que nadie. Y si le sumas Venezuela, tenemos mucho más petróleo que cualquiera. No necesitamos el estrecho de Ormuz, Hacemos esto porque creemos que es algo importante de hacer", ha explicado.

GROENLANDIA DEBERÍA ESTAR CONTROLADA POR EEUU

Otro de los asuntos por los que ha sido cuestionado Trump ha sido por sus pretensiones a inicios de año de anexionarse Groenlandia, actos que ha vuelto a justificar alegando que entonces ya se dañó la relación de Estados Unidos con la OTAN porque "Dinamarca no ayuda ni gasta dinero para Groenlandia".

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", ha zanjado.