OTAN.- EEUU dice que los aliados dañarán "seriamente" el intercambio de Inteligencia si optan por Huawei en 5G

Publicado 24/10/2019 14:01:07 CET

El jefe del Pentágono a Reino Unido a modernizar sus arsenales nucleares como EEUU

BRUSELAS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Pentágono, Mark Esper, ha avisado este jueves a los aliados de que el intercambio de Inteligencia con Estados Unidos se verá "seriamente" perjudicado si se decantan por la empresa china Huawei para desarrollar las redes de quinta generación (5G).

"Si Huawei se convierte en el proveedor de elección, eso va a minar seriamente nuestra capacidad de compartir Inteligencia", ha advertido el secretario de Defensa estadounidense durante una conferencia organizada por el think tank 'German Marshall Fund' en Bruselas. "Porque, simplemente, no podemos fiarnos de esas redes. En algunos casos Huawei está ganando y en otros casos no", ha zanjado.

El secretario de Defensa ha recordado que Estados Unidos ha identificado como las principales amenazas para su seguridad nacional a China y Rusia, aunque ha asegurado que "a largo plazo China representa un desafío mayor que Rusia".

"La OTAN también tiene que mirar al este hacia China", ha avisado, tras denunciar su rápida expansión militar en los últimos años al igual que en el caso de Rusia, pero también su competencia desleal en el plazo económico, "robando propiedad intelectual" desde hace años y ha instado a los europeos a no subestimar el desafío que representa Pekín.

Al ser preguntado si la OTAN debe modificar su postura de disuasión nuclear tras la ruptura de tratados de control de armamento nuclear como el Tratado Nuclear de las Fuerzas Convencionales de alcance intermedio (INF), del que Washington y los aliados culpan a Rusia por sus polémicos misiles SCC-8, el jefe del Pentágono ha recordado que "Estados Unidos está modernizando su Tridente nuclear", la "piedra angular" de su seguridad nacional, para garantizar "una disuasión estratégica capaz".

En este sentido, ha considerado que los aliados europeos que "tienen fuerzas nucleares" también deberían considerar modernizarlas, en alusión a Francia y Reino Unido, aunque Estados Unidos extiende su "paraguas nuclear" a los aliados.

"Es crítico modernizarlas, no porque queramos un conflicto nuclear, Dios sabe que nadie quiere eso. Pero han disuadido y mantenido la paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ha subrayado. "Creo que esto es importante", ha remachado, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre las aspiraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de dotarse del arma nuclear.

Esper ha reconocido que la región de Oriente Próximo "está consumida" por la amenaza terrorista. "Es la amenaza de nuestra era, de una generación. Tenemos que responder a esto", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que el conflicto en Afganistán demuestra "lo difícil que es poner fin a una guerra".

El jefe del Pentágono ha dejado claro que la OTAN tiene que poder responder a "las nuevas amenazas" y "simultáneamente" prepararse "para los potenciales adversarios del mañana, antes de que sea demasiado tarde", algo que requiere que los aliados hagan "una inversión suficiente en las capacidades necesarias" para disuadirles".

También ha subrayado el potencial que tendrán las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o las armas hipersónicas de cambiar "radicalmente la naturaleza de las guerras", que se seguirán librando en tierra y por aire, pero también, cada vez más, en el espacio cibernético y el espacio.

INSTA A ALIADOS A ELEVAR EL GASTO EN DEFENSA

En este contexto, Esper ha afeado que sólo ocho países de la OTAN cumplen ya el objetivo pactado de elevar el gasto en defensa el 2 por ciento del Producto Interior Bruto. "No puede haber aprovechados", ha avisado, dejando claro que todos deben cumplir el objetivo acordado y compartir "la carga justa".

El jefe del Pentágono también ha reconocido "muchas preocupaciones" de Estados Unidos por "la dirección" de la Cooperación Estructurada Permanente en Defensa (PESCO), lanzada por la UE para avanzar en la integración militar, y que las empresas europeas vean "cerradas" las participar en programas de desarrollo industrial, insistiendo en que el mercado debe "permanecer abierto" y dejar que "todos" los aliados puedan adquirir "lo mejor" en el mercado de armamento.