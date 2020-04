OTAN.- EEUU insiste en el gasto militar de aliados de la OTAN pese al coronavirus: "La seguridad es lo más importante"

BRUSELAS, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha insistido este miércoles en que los miembros de la OTAN deben comprometerse con el aumento del gasto militar hasta el 2% de su PIB, ya que la seguridad es "lo más importante" y desafíos como el terrorismo continúan pese a la crisis del coronavirus.

Así se ha expresado la embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchinson, quien en una rueda de prensa telemática ha señalado que los aliados se enfrentan a una complicada situación por la pandemia y todas sus economías están sufriendo, pero entiende que habrá que tomar "decisiones difíciles" en materia presupuestaria.

"Creemos que la seguridad es lo más importante, porque el terrorismo no va parar. La agresión de los adversarios no va a parar. Los ensayos balísticos no van a parar", ha indicado.

A su juicio, los países de la Alianza Atlántica, como democracias que son, deben poner las prioridades de sus ciudadanos en lo alto y eso conlleva la seguridad. Además, ha reivindicado el papel del Ejército a la hora de gestionar la crisis sanitaria.

"Estamos usando los recursos militares para afrontar las necesidades sanitarias y humanitarias, eso muestra la importancia de invertir en gasto militar y del acuerdo de gastar el 2% del PIB en Defensa", ha señalado Hutchinson.

Todos los miembros de la Alianza Atlántica firmaron su compromiso con aumentar el gasto militar hasta el 2% de su PIB. Este objetivo fue rubricado para la hoja de ruta de la OTAN con el horizonte de 2024 y, hace unas semanas, el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, ya instó a los miembros de la alianza a mantener su palabra, pese a la crisis del coronavirus.