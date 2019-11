OTAN.- Merkel y Stoltenberg rechazan las críticas de Macron a la OTAN por la falta de compromiso de Trump

Publicado 07/11/2019 17:24:04 CET

Merkel ve "ambicioso" pero "realista" que Alemania eleve el gasto en defensa al 2% del PIB para 2031

BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La canciller alemana, Angela Merkel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han rechazado las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, a la Alianza Atlántica, que según el mandatario galo estaría "en muerte cerebral" por la falta de compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lo que estamos experimentando actualmente es la muerte cerebral de la OTAN", ha asegurado Macron en una entrevista con 'The Economist' en la que ha llamado a Europa a "despertarse" y ha planteado la necesidad de "reevaluar la realidad de lo que es la OTAN a la luz del compromiso de Estados Unidos", incluido con la cláusula de defensa colectiva aliada.

La canciller alemana ha replicado a las palabras "drásticas" del presidente francés y ha dejado claro que no comparte sus críticas. "No comparto esta opinión", ha asegurado la alemana en rueda de prensa conjunta con el secretario general aliado en Berlín, al ser preguntas por las polémicas declaraciones del mandatario galo.

"El presidente francés ha dicho palabras bastante drásticas. No es como yo veo el estado de la cooperación en la OTAN. No creo que un juicio tan categórico sea apropiado", ha subrayado Merkel, que ha dejado claro que la OTAN está en el "interés" de los aliados. "Es nuestra alianza de seguridad", ha remachado.

Merkel ha defendido que en los últimos años haya un mayor trabajo "en el sentido político" en el seno de la Alianza y, aunque ha admitido que los europeos deben asumir su propio destino, ha insistido en que la relación trasatlántica "es absolutamente indispensable". "Hay muchas áreas en las que la OTAN está trabajando muy bien", ha defendido.

El secretario general aliado se ha mostrado "de acuerdo" con la canciller y ha defendido que "Estados Unidos está aumentando su presencia en Europa, con más militares, ejercicios y más inversiones en infraestructuras". "La realidad es que hacemos más juntos", ha remachado.

"Cualquier intento de distanciar a Europa de Norteamérica no solo debilitará a la Alianza, el vínculo trasatlántico, sino que dividirá a Europa", ha avisado el noruego, que ha puesto en valor el mayor refuerzo militar acometido en los últimos años por los aliados desde el fin de la Guerra Fría en respuesta a un mundo "más impredecible e incierto" y las iniciativas para reforzar la defensa europea en la UE, dejando claro no obstante que una mayor unidad entre los europeos "no puede sustituir a la unidad trasatlántica".

Stotlenberg ha puesto en valor el aumento del gasto en defensa promovido en los últimos años por los europeos y Canadá, recordando que invertirán 100.000 millones de dólares más en defensa para finales de 2020 pero ha insistido en que todos los aliados deben "cumplir" el objetivo pactado de elevar el gasto en defensa al 2% del Producto Interior Bruto, una constante exigencia de la Administración estadounidense.

"Los aliados europeos deben invertir en defensa no para contentar a la OTAN o Estados Unidos. Deben invertir en defensa porque está en su propio interés de seguridad", ha remachado el noruego.

Merkel ha reiterado el compromiso de su Gobierno de elevar al 1,5% del PIB el gasto en defensa para 2024 y ha considerado "realista" aunque "ambicioso" elevarlo al 2% para 2031, como ha propuesto la titular de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer.

ZONA DE SEGURIDAD BAJO CONTROL INTERNACIONAL EN EL NORESTE DE SIRIA

Respecto a la zona de seguridad bajo control internacional en el noreste de Siria propuesta por Kramp-Karrenbauer, la canciller alemana ha defendido que se trata de "una buena idea" pero ha admitido la necesidad de "mirar las realidades sobre el terreno" y ha reconocido que tras el acuerdo en Sochi entre los presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, y ruso, Vladimir Putin, las condiciones son "distintas".

"Lo estamos discutiendo dentro del Gobierno federal", ha explicado. "Esto debe prepararse políticamente ahora", ha defendido, dejando claro que un mandato de la ONU requiere "siempre" el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener el diálogo con Turquía.

Stoltenberg ha reconocido las "diferencias" por la ofensiva turca en el noreste de Siria entre los aliados, pero ha insistido en que todos comparten la necesidad de preservar los avances en la lucha contra el Estado islámico e impedir que resurja en Irak o Afganistán. "Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos que podamos para apoyar los esfuerzos auspiciados por la ONU para encontrar una solución política a la crisis en Siria", ha remachado.

Al ser preguntados por los nuevos pasos que ha dado Irán en sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear, Merkel ha reconocido que con cada paso que da Irán "la situación se vuelve más difícil" para preservar el acuerdo nuclear, pero ha dejado claro que no se ha llegado a "una evaluación definitiva". "Todavía tenemos discusiones con Irán", ha precisado.

Stoltenberg ha reconocido que también en este asunto hay "diferencias" entre aliados sobre el acuerdo nuclear iraní, del que se ha desmarcado Estados Unidos, pero ha insistido en que "todos" están de acuerdo en que Irán no puede dotarse de armas nucleares.