La OTAN aborda hoy el nuevo objetivo de gasto del 5% con la oposición de España

BRUSELAS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN abordará este jueves a nivel de ministros de Defensa el nuevo objetivo de gasto para dedicar a Defensa el 5% del PIB en el plazo de 2032, una propuesta que cuenta con el apoyo mayoritario de los aliados pero al que se opone España, que insiste en que no se hable de porcentajes concretos.

Una vez los aliados aprueben en esta reunión sus nuevos objetivos de capacidades, que asigna una serie de medios y recursos militares a cada aliado, la OTAN entra en la recta final para la cumbre de La Haya del próximo 24 y 25 de junio en la que fijará la nueva meta de gasto que renueve el listón del 2%.

Ahora mismo el objetivo del 2% lo cumplen 23 de los 32 aliados, pero la mayoría alcanzará la cifra este mismo año tras las presiones de Estados Unidos que desde hace meses lidera la demanda para que el gasto en el seno de la OTAN se sitúe en el 5%.

"Cada aliado debe comprometerse a invertir al menos el 5% del PIB en Defensa y seguridad a partir de ahora. Esto no es una sugerencia, es un punto de partida", ha insistido el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, en declaraciones previas a la reunión de ministros de Defensa, en un mensaje en el que ha recalcado que espera que "todos" los miembros de la OTAN, "incluidos nuestros amigos de España", acuerden esta nueva meta.

Entre las grandes potencias aliadas, ninguna ha rechazado la iniciativa del 5%, y esta misma semana en una cumbre de líderes del este y norte de Europa, un grupo de 14 aliados reiteraron su compromiso para alcanzar este objetivo.

"Hacemos un llamamiento a todos los aliados para que inviertan más urgentemente, de forma individual y colectiva, a fin de garantizar planes dotados de todos los recursos y capacidades creíbles para prepararse, disuadir y defender", señaló la declaración tras la reunión de los líderes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

En concreto, la propuesta circulada por el secretario general aliado, Mark Rutte, pasa por dedicar el 3,5% del PIB en inversión militar directa y un 1,5% adicional en gasto relacionado con seguridad y defensa con la meta de 2032, una iniciativa que no está aprobada por los 32 pero sí cuenta con el respaldo mayoritario de los aliados, según explican fuentes aliadas.

Contraria a la propuesta de dedicar el 5% del PIB al gasto militar se sitúa España, cuya ministra de Defensa, Margarita Robles, hace unos días tachó de "enorme error" fijar un porcentaje del 5% sin discutir los recursos que necesita la alianza para su defensa. De lado español critican que la cifra responde a un planteamiento político y no es el fruto de un cálculo riguroso.

NUEVOS OBJETIVOS DE CAPACIDADES MILITARES

Lo cierto es que en la reunión de este jueves, los ministros de Defensa aliados darán el visto bueno a los nuevos objetivos de capacidades negociados durante el último año y que fijarán las capacidades militares en el corto plazo, de 5 a 10 años para asegurar que la disuasión de la OTAN frente a Rusia es efectiva, un ejercicio de análisis que la organización militar vincula a la cifra de gasto mínima que reclamará a sus miembros.

"Pedimos esfuerzos muy sustanciales para asegurarnos de que nuestra disuasión siga siendo eficaz", explica un alto cargo de la OTAN que detalla que se trata de tener los equipos militares pero también doctrinas, fuerza de trabajo, entrenamiento y ejercicios "suficientes" para que "Rusia entienda que si piensa en amenazar a la alianza el coste al que se enfrentaría sería muy superior a los beneficios que podría esperar".

Puesto que los aliados estaban rezagados con los anteriores objetivos de capacidades, solo completaban entre el 60% y el 80% de los mismos, y los nuevos son un 30% más ambiciosos, en el seno de la OTAN avisan de que "el cambio de paso es bastante significativo" y requiere de un cambio de mentalidad tras una era de 30 años de falta de inversión en el sector militar.

En la misma línea se ha expresado este miércoles el propio secretario general de la OTAN quien, sin entrar en el detalle de su propuesta, ha recalcado que para cumplir los nuevos objetivos, "está claro que necesitaremos un gasto en defensa significativamente mayor".

"Si pensamos que podemos mantenernos a salvo manteniéndonos en el 2%, olvídenlo", ha advertido Rutte, quien ha asegurado que este nivel de inversión solo garantiza la seguridad de los aliados en los próximos tres o cinco años pero supondrá estar en "grandes dificultades" más adelante. "Estados Unidos espera, con razón, que gastemos mucho más para defendernos con su ayuda, pero también que igualemos, que es lo justo, lo que Estados Unidos gasta en defensa", ha resumido.

En la misma línea, la ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha urgido este mismo miércoles a elevar el gasto militar en el corto plazo, insistiendo en que la inversión no se debe aplazar. "¿Es realmente tan difícil entender que no importa realmente cuánto se invierta si es demasiado tarde? Para un paciente de cáncer, no es realmente importante si va a recibir tratamiento en dos años o en tres si va a estar muerto. Tiene que recibir el tratamiento ahora mismo", ha zanjado.