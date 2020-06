OTAN.- La OTAN acuerda medidas para responder al desarrollo de misiles de Rusia

Pide a China que se comprometa con la infraestructura de control de armas

BRUSELAS, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha acordado este jueves adoptar un paquete de medidas en respuesta al desarrollo de misiles nucleares de Rusia y con la intención de mantener intacta su capacidad de defensa y disuasión, a la vez que ha reclamado a China que se comprometa con la política de control de armas ante su auge militar.

En una rueda de prensa tras la primera jornada del encuentro virtual de ministros de Defensa de la OTAN, el secretario general, Jens Stoltenberg, ha anunciado el acuerdo que incluye medidas militares y políticas para contrarrestar el "extenso y creciente arsenal de misiles con capacidad nuclear" de Moscú.

"La OTAN tiene la capacidad de proteger a cualquier aliado ante cualquier amenaza, estamos listos y hemos incrementando nuestros recursos en los últimos años, por ejemplo hemos desarrollado grupos de batalla en los países bálticos", ha señalado. "Se trata de modernizar nuestros sistema de defensa y adaptar las estructuras para mantener la capacidad defensa y disuasión", ha argumentado el político noruego, sobre los ajustes que plantea la organización ante el "comportamiento asertivo" de Rusia.

Según ha explicado, este paquete supone reforzar las defensas aéreas y de misiles de la alianza, al tiempo que redoblar los recursos convencionales, como cazas de quinta generación y ejercicios conjuntos, y compartir Inteligencia en el seno de la organización.

Con todo, ha defendido que la OTAN no replicará la estrategia de Moscú y no tiene entre sus planes desplegar misiles en suelo europeo, recalcando que no quiere propiciar una carrera armamentística. Es por ello, que la parte política pasa por proteger los pactos internacionales que garantizan el control de armas y evitan una escalada balística.

En este punto, ha pedido a China que se comprometa con esta infraestructura global, dado el rápido crecimiento de su capacidad militar. Según ha dicho, los países de la alianza atlántica han reducido un 90% el armamento nuclear desde el fin de la Guerra Fría, por lo que es hora de que potencias emergentes como China participen de estos acuerdos internacionales.