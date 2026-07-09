El revólver personalizado que Erdogan regaló a Sánchez, en manos de Interior para ser inutilizado

08 July 2026, Turkey, Ankara: NATO Secretary General Mark Rutte (L), Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan attend the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Heads of State and Government summit in Ankara. Phot - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en manos del Ministerio del Interior el revólver con munición real que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, regaló en la víspera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al resto de líderes de la OTAN tras la cumbre en Ankara.

El arma se encuentra en estos momentos custodiada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "que será el encargado de inutilizarlo para a continuación ser inventariado y almacenado", según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press.

En concreto, el revólver ha quedado bajo custodia de la Guardia Civil, que es el cuerpo policial competente en materia de intervención de armas, según han indicado fuentes del Ministerio del Interior.

Las fuentes de Moncloa apuntan además que, como regalo institucional, se hizo entre los departamentos de protocolo de ambos países tras la cumbre de la Alianza en la que Erdogan ejercía como anfitrión.

Erdogan ofreció un revólver personalizado con su nombre a cada líder acompañado de munición y un permiso que autorizaba su exportación, según adelantaron la noche del miércoles varias delegaciones y ha podido confirmar Europa Press en fuentes aliadas.

Sánchez ha seguido el camino de otros líderes como el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, que lo entregó a la Policía a su vuelta de la cumbre para que se guardara en una caja de seguridad y se le aplicaran los protocolos correspondientes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "expresó su agradecimiento" a Erdogan. Según su equipo, el arma será "transportada y almacenada de manera segura" hasta ser inutilizada. En ese momento será "donada a un museo militar", apuntaron.

Mientras, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha optado por dejar el arma en Ankara en manos de funcionarios de su país, que lo manipularán para que no pueda disparar, antes de enviarlo al Reino Unido.

Su homólogo canadiense, Mark Carney, ha detallado que ha entregado el regalo a la policía de su país para que determine su destino.