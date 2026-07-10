Archivo - El exsecretario general de la OTAN Javier Solana, a su llegada a un diálogo, en el Círculo de Bellas Artes, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). El diálogo se enmarca bajo el título ‘Complejidad económica y políticas para hacer frente a los - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, ha criticado este viernes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica en Ankara, Turquía, y ha defendido que España "está haciendo todo lo que hay que hacer".

Así se ha referido el también exministro socialista en declaraciones a los medios antes de participar en un seminario sobre seguridad y defensa en la Unión Europea, en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, en las que ha asegurado que Trump cambia de opinión "con relativa frecuencia" sobre sus calificaciones a España como un "socio terrible" para luego afirmar que se había "redimido por completo".

Cuestionado por si habían sido palabras apropiadas, el exdirigente socialista ha aseverado que "no lo son, y más estando delante al secretario general de la OTAN", en referencia al cuestionado papel del ex primer ministro neerlandés Mark Rutte.

Sobre el papel de España en la organización militar, Solana lo ha calificado de positivo, incidiendo en que está atendiendo a todas las llamadas de "cooperación internacional y militar". "Estamos haciendo todo lo que hay que hacer y creemos que lo podemos hacer. Y se está haciendo", ha sostenido.