Otegi afirma que no irán expresos de ETA en listas del 23J y duda si el PNV quiere "hacer presidente a Feijóo"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que no irán expresos de ETA en las listas de su formación a las próximas elecciones generales del 23 de julio y duda de si el PNV quiere "hacer presidente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que su intención es dar continuidad a las listas de candidatos a las Cortes Generales para sigan con el trabajo que han realizado esta legislatura porque "queda por hacer".

Además, ha dicho que no habrá problemas de inclusión en sus candidaturas de condenados de ETA que han cumplido sus penas, como ha ocurrido en los comicios municipales y forales.

Tras afirmar que "miente" quien, como el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que EH Bildu había tomado "la decisión política" de incluir a 44 expresos de ETA en sus listas a las municipales y forales, entre ellas a siete con delitos de sangre "para hacer daño a las víctimas", ha insistido en que "no fue una decisión deliberada".

"Y yo quiero agradecer públicamente que esos compañeros y compañeras que iban en las listas, porque los eligieron en los pueblos, no porque los eligió la dirección de Bildu, hicieron el gesto de decir que no iban a tomar posesión del acta (en alusión a los siete condenados por delitos de sangre). Me parece que eso fue un gesto, una contribución necesaria para no intensificar el dolor a la víctimas y para centrar el debate", ha manifestado.

A su juicio, ha habido una campaña electoral en la que "se han atravesado todas las listas rojas". Aunque ha señalado que no pretende que se les "aplauda" por ello la renuncia de expresos a sus concejalías, ha señalado que esta "alivió el dolor de las víctimas, por un lado, y contribuyó a que el debate se hiciera de una manera mucho más limpia".

En cuanto al adelante de las elecciones generales al 23 de julio por Pedro Sánchez, cree que es "una jugada arriesgada", y ha señalado que EH Bildu no es que tenga preferencias sobre el próximo presidente del Gobierno del Estado, sino que el dilema radica en "¿qué es mejor para el país, que gobierne el PP o que gobierne un Gobierno más progresista?".

"El PP ya sabemos lo que trae en sí, es que ha anunciado hasta ilegalizaciones, que después, probablemente, no se van a sustanciar porque esto no es tan fácil, pero va a traer un recorte absoluto de derechos sociales, etc, y por lo tanto, eso es lo que tiene que decidir la gente", ha manifestado.

En su opinión, "a este país no le conviene un gobierno de la derecha". "Ahora, yo la duda que tengo es si el PNV, en esta jugada de carambola con el PP, no está pensando en hacer presidente a Feijóo. Nosotros en eso también vamos a marcar una diferencia clara, nunca pondremos ni daremos aval a un gobierno de la derecha española ni en Madrid ni en ningún lado. En eso, principios, principios, principios. Feijóo no contará nunca con nuestro voto, veremos si otros hacen lo mismo", ha dicho en referencia a los jeltzales.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Arnaldo Otegi también se ha referido a las elecciones autonómicas que a Euskadi le corresponde celebrar el próximo año y no ha revelado si se presentará candidato a Lehendakari. "No lo tengo decidido y no tengo un especial interés en ocupar un cargo público de naturaleza institucional, respetando absolutamente el trabajo ímprobo que hacen", ha manifestado.

Otegi ha dicho que "ni cierra las puertas ni las abre" a la posibilidad de ser aspirante a Lehendakaritza. "Ya veremos, decidirá la gente, que pensará si es bueno o es malo, pero luego la última decisión es mía. Decidiré yo en función de si es bueno o es malo para el país", ha indicado.

En esta línea, ha explicado que, si la gente de EH Bildu se lo pide, él pondrá "por delante si es en interés del país o no, y en interés del proyecto político" que representa. También se ha mostrado convencido de que su formación "puede ganar" las elecciones al Parlamento Vasco.

Otegi se ha referido a las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que sugirió que ha habido "una acción concertada" para impulsar huelgas en Euskadi durante la pasada campaña electoral, y a las del Lehendakari, que consideró que el alto número de huelgas ha influido en la bajada de votos del PNV, para afirmar que Iñigo Urkullu tiene "una cierta tendencia antisindical y no es un valor muy democrático". "No digo que el Lehendakari no sea un demócrata, que lo creo", ha puntualizado.

No obstante, ha replicado que "la huelga es un instrumento de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, al que tienen todo el derecho del mundo".