Otegi apuesta por que la legislatura de Sánchez acabe con un programa "plurinacional"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido este lunes que la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe acabar con un propósito, abogando por un programa "plurinacional", y ha propuesto que Bildu y PNV concurran en las próximas elecciones generales con un programa de mínimos.

"Frente a la prioridad nacional que propugna la extrema derecha; prioridad plurinacional, popular, soberanista y antiautoritaria", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press en referencia al lema de Vox para dar prioridad a los ciudadanos nacionales frente a los inmigrantes en los servicios públicos.

Ha señalado que el programa político, social y plurinacional que debe ahormar ese proyecto no puede tratar "solo de parar a la derecha" y de ganarla en las urnas, sino de dar proyección al que considera que es un estado de ánimo muy compartido.

RELACIÓN CON EL PNV

Preguntado por la relación con el PNV, Otegi ha expresado que, pese a que ambas formación compiten entre ellas, defiende que "debería haber espacio para la colaboración" y que desde Bildu siempre han querido mantener una relación política abierta con el PNV.

Por ello, ha defendido que en las próximas elecciones generales ambos partidos concurran con "un programa de mínimos".

"Creemos que en las próximas elecciones generales españolas se debería poder reflejar la voluntad democrática nacional vasca con un programa de mínimos compartido, que no llevaría a la obligación de constituir un grupo parlamentario único", ha dicho.