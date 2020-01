Otros dos partidos opositores sopesan retirarse del Parlamento de Nicaragua en señal de protesta contra Ortega

Publicado 07/01/2020 18:55:58 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la formación indígena Yatama, ambos de corte opositor, han anunciado que están sopesando abandonar la Asamblea Nacional de Nicaragua en señal de protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega, siguiendo así los pasos del Partido Conservador.

El diputado conservador Alfredo César anunció el pasado mes de diciembre, en pleno receso por las fiestas navideñas, que él y su suplente, Wendy Guido, abandonarían su escaño de forma definitiva para denunciar la "antidemocrática" y "discriminatoria" actuación de los diputados oficialistas en el Parlamento.

El líder liberal, Jimmy Blandón, ha revelado que el PLC sopesa hacer lo mismo. No obstante, ha considerado que "no debe ser una decisión unilateral", por lo que ha anunciado una consulta a la militancia, recalcando que "no es un tema de prioridad", por lo que ha vaticinado un largo proceso.

"Estamos valorando la posibilidad", ha contado, por su parte, el único diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, apuntando igualmente que consultará a "la gente" porque representa "la única voz de los pueblos indígenas en la Asamblea". "Necesitamos un poco más de tiempo para tomar la decisión correcta", ha explicado a 'La Prensa'.

Mauricio Urúe, diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ha considerado que para hacer un "mayor daño" al FSLN de Ortega todos los diputados opositores deberían ponerse de acuerdo.

Sin embargo, al mismo tiempo ha considerado que "sería perder el espacio". "Al ser un año preelectoral 2020, serán claves muchas cosas, como las reformas electorales, y nosotros podemos ser actores importantes para impulsarlas", ha argumentado.

La Asamblea Nacional está formada por 91 escaños, de los cuales 71 están controlados por el FSLN. Los otros 20 se reparten entre el PLC, que tiene un grupo parlamentario propio, dos diputados de la ALN, otros dos del Partido Liberal Independiente, uno conservador, otro de la Alianza Republicana y un último de Yatama.

Estos movimientos parlamentarios se enmarcan en la crisis política que sufre Nicaragua desde las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Ortega por una polémica reforma de la seguridad social y que acabaron reclamando la "democratización" del país.

Más de 300 personas murieron en la represión de las protestas, por los que expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han recomendado procesar al líder 'sandinista' por crímenes de lesa humanidad.