Pablo Iglesias aplaude la propuesta de confluencia de izquierdas de Rufián

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en Espacio Ventas, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho este miércoles que, en su opinión, la nueva confluencia en la izquierda alternativa --que plantea Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid-- se trata de un "juego de tronos entre un montón de partidos y líderes políticos" que buscan "poner encima de la mesa" lo que tienen.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'TV3', recogida por Europa Press, en la que ha planteado que la alianza progresista, que se presentará el próximo 21 de febrero, pueda tratarse de un intento de elegir a los jefes, a diferencia del proceso de unidad que "se está contando".

En este sentido, ha comentado que este plan de coalición progresista se puede estar empleando por los políticos para "decir algo que le gusta a la gente y ganar después poder interno" en sus partidos. Por ello, ha señalado al diputado de la Asamblea madrileña por Más Madrid, Emilio Delgado, porque, según ha deslizado, "está disputando a la dirección de su partido quién es el candidato de Más Madrid a la comunidad".

Al hilo, ha planteado que si se quisiera "conseguir algo" con la nueva formación, se hubiesen puesto de acuerdo todos los líderes progresistas a los que se ha interpelado: "Si tú querías que esto se hiciera bien, tienes que ponerte primero de acuerdo con los partidos cuyas direcciones eligen la política".

LOS NACIONALISTAS SE DESENTIENDEN

Además, ha avisado de que los partidos nacionalistas como BNG, ERC o EH Bildu ya han rechazado el proyecto. "Nosotros estamos en nuestras naciones y nos vamos a presentar como estamos, esto a nosotros no nos concierne", ha hipotetizado respecto a la respuesta que las formaciones separatistas pueden haber dado a esta propuesta unitaria.

Sin embargo, el también exvicepresidente del Gobierno ha aplaudido al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, por proponer un proyecto, diferente al anterior, que "desean millones de personas" y con el que podrían votar, a la vez, a todas las candidaturas progresistas.

Sobre ello, ha añadido que le parece "muy inteligente" el planteamiento desde el punto de vista electoral, al unir todas las formaciones en contra de PP y Vox, "sea cual sea el programa": "Lo que yo quiero es que no llegue nunca a la extrema derecha".