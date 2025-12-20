Pakistán.- AMP.- El ex primer ministro de Pakistán y su mujer, condenados a otros 17 años de cárcel por corrupción

November 28, 2025, Pakistan: HYDERABAD, PAKISTAN, NOV 28: Activists of Tehreek-e-Insaf (PTI) are holding protest .demonstration for release of PTI Founder, Imran Khan at Hyderabad press club on Friday, .November 28, 2025. - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 20 Dic.

Un tribunal ha condenado este sábado a 17 años de cárcel al ex primer ministro de Pakistán Imran Jan y a su mujer Bushra Bibi por otro de los casos de corrupción que tenía pendientes, en un nuevo episodio de lo que el exmandatario y gran líder opositor del país denuncia desde hace años como una persecución política.

El caso en cuestión es el llamado Toshakhana-2. El pliego de cargos de la Fiscalía denuncia que el ex primer ministro acabó quedándose a un precio irrisorio un set de joyería que le regaló el príncipe heredero saudí, en 2021. Las joyas estaban valoradas en 760.000 euros pero Jan solo pagó 25.000 para justificar su apropiación, de acuerdo con los fiscales.

Tras su arresto definitivo en 2023, Jan ha sido condenado ya en cuatro ocasiones: a diez años de cárcel por filtrar secretos de estado, a 14 años de cárcel por el caso Toshakhana-1, a siete años de cárcel junto con su esposa por violar la ley islámica sobre el matrimonio y a otros 14 años de cárcel por el caso Al Qadir: una estafa a la Agencia Nacional contra el Crimen.

El Movimiento por la Justicia de Pakistán, el partido de Jan, ha denunciado como no podía ser de otra manera el veredicto en su cuenta de X como una nueva decisión de un "tribunal de marionetas" tras un juicio "a puerta cerrada, de hecho militar, que no ha sido ni libre ni justo" y criticado además que la familia de Jan no ha podido estar presente en los procedimientos.

El partido ha señalado una vez más al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, como responsable de las desdichas de su líder. Jan y el hermano de Sharif y el ex primer ministro del país, Nawaz Sharif, son enemigos políticos irreconciliables.

El Gobierno paquistaní, por contra, ha declarado la condena como el resultado de una decisión inapelable dadas las pruebas en contra del matrimonio. "Simplemente, han traicionado la confianza de la gente", ha manifestado el ministro de Información, Ataulá Tarar, en comentarios a Geo TV.

"No tenían derecho a perjudicar el erario público ni a retener los regalos", ha añadido antes de asegurar que la sentencia ha sido "totalmente justa y se ha basado en los principios del estado de Derecho" gracias a una Fiscalía que ha demostrado "el abuso de poder, la deshonestidad con los bienes del Gobierno y un criminal abuso de confianza".

El destacado asesor político del primer ministro de Pakistán, Rana Sanaulá, también ha celebrado la sentencia antes de insistir en que el caso entero contra el matrimonio está bien documentado y recordar que "los regalos que hace un Estado no pertenecen a la persona, sino al Estado".