MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y catorce han resultado heridas en el derrumbe de un edificio en construcción en un barrio de Karachi, en el sur de Pakistán, mientras que los servicios de emergencia han rescatado con vida al menos a una persona.

Un portavoz de estos servicios ha confirmado el despliegue en el lugar del derrumbe, que afecta a un edificio en construcción de seis plantas, en el que una persona ha sido rescatada con vida mientras que los cuerpos de otras tres han sido recuperados de entre los escombros, informa el diario 'Dawn'.

Por otra parte, catorce personas han resultado heridas y llevadas al hospital Jinnah de la citada localidad, aunque nueve de ellas ya han sido dadas de alta y el restante se encuentra en situación estable.

Hasta el lugar se ha desplazado también el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, quien en declaraciones a medios ha confirmado que la la Autoridad de Control de Edificios regional había previsto demoler este inmueble, si bien se paralizó la decisión debido a una orden judicial.

"Si no hubiera habido una orden judicial de suspensión, este edificio habría sido demolido", ha asegurado, apuntando a que la "mafia de las ampliaciones ilegales y los elementos corruptos han causado numerosas pérdidas a esta ciudad".

En este sentido, Wahab ha afirmado que llevará el asunto en sus reuniones con los dirigentes de la región de Sindh insistiendo en que se adopten "medidas contundentes para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro".

El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, ha dado orden a la Autoridad de Control de la Edificación de dicho Estado que examine los planos aprobados del bloque y las normas de construcción, así como que investigue cualquier posible negligencia.

Por su parte, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha defendido que no puede haber "margen para ninguna negligencia" en lo que respecta a la seguridad de los edificios.