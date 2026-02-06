Pakistán.- AMP2.- Aumentan a más de 30 los muertos en un atentado suicida en un lugar de culto chií en Islamabad

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un atentado suicida perpetrado este viernes en un lugar de culto chií en la capital de Pakistán, Islamabad, ha aumentado a 31, según las autoridades, que han apuntado directamente a los talibán afganos y a India por su supuesta responsabilidad en el ataque.

La explosión ha tenido lugar en una 'imam bargah' --un centro de culto y reunión de la comunidad chií-- en el área de Tarlai, dejando además 169 heridos de diversa consideración, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El ministro de Defensa de Pakistán, Jauaja Asif, ha destacado en un mensaje en redes sociales que "los que han causado el martirio de fieles en la mezquita son enemigos de la religión y el país". "Se ha demostrado que el terrorista implicado en el ataque estuvo en Afganistán", ha recalcado, antes de agregar que "la colusión entre India y Afganistán está siendo revelada".

Asimismo, ha desvelado que los guardias de seguridad presentes en el lugar "se enfrentaron" al atacante, tras lo que "este respondió abriendo fuego e inmolándose frente a la última fila de fieles". "El Estado responderá con toda su fuerza a esta atrocidad", ha dicho Asif.

El jefe de la cartera de Defensa paquistaní ha reiterado que "India está combatiendo una guerra a través de sus grupos subsidiarios tras una derrota desastrosa", en referencia al breve conflicto desatado el año pasado entre ambos países por un nuevo repunte de las tensiones en la región de Cachemira, en disputa desde hace décadas.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní han apuntado a que se habría tratado de un atentado suicida ejecutado en medio de los rezos del viernes y han vinculado al supuesto responsable con el grupo Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha condenado ya el suceso y ha subrayado que "atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas. A las condenas se ha sumado el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Horas antes, el Ejército de Pakistán había anunciado la muerte de cerca de 25 supuestos miembros del TTP en el marco de dos días de operaciones en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, escenario desde hace años de inseguridad, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

El propio Sharif acusó el jueves el jueves a Nueva Delhi de diversos grupos tras la "victoria" de Islamabad en dicho conflicto. "Una paz duradera en el sur de Asia no podrá ser establecida hasta que India abandone sus planes agresivos y expansionistas y sus nefastas conspiraciones", afirmó durante un acto en conmemoración del Día de Solidaridad con Cachemira.