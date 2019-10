Pakistán.- La justicia paquistaní suspende la sentencia contra el ex primer ministro Nawaz Sharif por su enfermedad

Publicado 29/10/2019 16:21:31 CET

ISLAMABAD, 29 Oct. (DPA/EP) -

Un tribunal paquistaní ha suspendido este martes la sentencia de siete años de cárcel para el ex primer ministro Nawaz Sharif, quien recientemente ha sido excarcelado y llevado al hospital debido a una grave enfermedad del corazón.

El Tribunal Superior de Islamabad ha suspendido la sentencia por ocho semanas para permitir que reciba tratamiento médico, aunque la suspensión podrá ser extendida si es necesario, según ha señalado el ex ministro de Interior y aliado de Sharif, Ahsan Iqbal. "El primer ministro Imran Khan y su Gobierno son responsables de la salud de Sharif desde que se le negara tratamiento mientras estaba en la cárcel", ha dicho.

Sharif, de 69 años, fue trasladado de una prisión de máxima seguridad en el este de la ciudad de Lahore a un hospital después de que fuera hallado "con un nivel críticamente bajo de plaquetas" la semana pasada.

Por su parte, el médico personal del ex primer ministro, Adnan Khan, ha escrito en un tuit que Sharif "está batallando por su vida", ya que sufrió un infarto menor recientemente y sus funciones renales están deterioradas.

Sharif tiene un historial de diabetes, así como múltiples operaciones a corazón abierto en un clínica en Londres hace dos años. En marzo pasado, el Tribunal Supremo le otorgó una libertad bajo fianza de seis semanas para recibir tratamiento y el pasado viernes le otorgó una nueva libertad bajo fianza por motivos humanitarios.

En diciembre, un tribunal anticorrupción sentenció a Sharif a siete años de prisión debido a que el ex primer ministro no podía probar de dónde había salido la fuente de inversión que sus hijos habían usado para establecer una fábrica de acero en Arabia Saudí en 2001, un año después de que el ex presidente Pervez Musharraf enviara a la familia al exilio.