Ocho milicianos muertos en operaciones militares antiterroristas en Pakistán

Archivo - Un militar paquistaní (archivo) - Europa Press/Contacto/String - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho milicianos han muerto en dos operaciones militares "antiterroristas" en Jaran y Mastung, en la provincia paquistaní de Baluchistán, contra el grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), según han informado las autoridades paquistaníes.

El gabinete de prensa de las Fuerzas Armadas paquistaníes ha dado cuenta de la ofensiva desarrollada entre los días 25 y 26 de junio tras detectar el 25 de junio a "un grupo de terroristas" en Jaran. "Un ataque preciso y hábil ha enviado al infierno a tres miembros del grupo proindio Fitna al Hindustán", como denomina Islamabad al TTP, los talibán paquistaníes.

Al día siguiente se lanzó una "operación preventiva" en Mastun, también en Baluchistán, donde "tras un intenso tiroteo", murieron cinco "terroristas", incluido un suicida. En el lugar se hallaron armas, munición, bombas y motocicletas.

El Ejército paquistaní ha informado de "operaciones de limpieza" para "eliminar a otros terroristas patrocinados por India" que podrían estar en la zona.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, ha destacado las "exitosas" acciones militares en Jaran y Mastung, fruto de su "profesionalismo", "valentía" y "decisión".

Zardari ha defendido así seguir con las operaciones militares "hasta la completa erradicación" del "terrorismo patrocinado desde el extranjero".

La zona paquistaní fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.