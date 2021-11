Pakistán habría alcanzado un principio de acuerdo para una tregua con el TTP, según un diario paquistaní

El principio de acuerdo contemplaría una liberación de presos de cara aun proceso de paz

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán habrían alcanzado un principio de acuerdo con el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, para una tregua a nivel nacional y la apertura de un proceso de paz, según fuentes citadas por el diario paquistaní 'Dawn'.

Estas fuentes han señalado que el principio de acuerdo ha sido alcanzado tras dos semanas de conversaciones "cara a cara" en la provincia afgana de Jost, cerca de la frontera entre ambos países, sin que haya confirmación oficial.

Así, han detallado que este principio de acuerdo incluye una tregua a nivel nacional condicionada por la previa liberación de miembros del TTP detenidos como parte de una serie de medidas para mejorar la confianza entre las partes.

Por el momento no hay detalles sobre el espectro de estas liberaciones, si bien las fuentes han agregado que no serían más de una veintena de personas que "no son altos cargos o comandantes de rango medio". "Estamos analizando el terreno. Vamos con cautela", han añadido.

De esta forma, han hecho hincapié en que "la tregua entrará en vigor una vez que los presos sean liberados" y han señalado que tendría una duración de un mes, que podría ser prorrogable "dependiendo de cómo avancen las negociaciones".

Por el momento se desconoce quién está encabezando las delegaciones que participan en los contactos, que estarían siendo mediados por el ministro del Interior del régimen talibán en Afganistán, Sirajudín Haqqani, líder además de la Red Haqqani.

"Las conversaciones están siendo mantenidas de forma directa entre algos cargos y líderes del TTP", han manifestado las fuentes, que han señalado que varios dirigentes de los talibán paquistaníes, entre ellos Mufti Nur Uali y Omar Jalid Jurasani se mostraron en un inicio reacios a un acuerdo.

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, afirmó en octubre que el proceso de conversaciones con el TTP había sido debido a que las autoridades cuentan con "una posición de fuerza", si bien el grupo ha incrementado sus ataques en las últimas semanas, en medio del temor de que el ascenso de los talibán al poder en Afganistán pudiera darles más fuerza.

"Ahora estamos intentando hablar con aquellos con los que pueden reconciliarse porque hay una posición de fuerza", dijo Jan en una entrevista concedida al portal Middle East Eye. "Siempre he pensado que todas las insurgencias terminan en la mesa de negociaciones", manifestó.

El grupo armado, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.