Pakistán.- Tiroteado en Pakistán un periodista crítico con la cúpula militar

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista paquistaní Absar Alam, una figura reconocida por sus críticas contra las Fuerzas Armadas y los altos mandos militares, ha resultado herido tras recibir un disparo cerca de su casa de Islamabad, lo que ha derivado en mensajes e condena por parte de Gobierno y asociaciones.

"Me han disparado en las costillas", afirma Alam en un vídeo difundido por el también periodista Asad Tur en sus redes sociales. "Mi mensaje para quienes lo hicieron es que no me voy a asustar por este tipo de tácticas", añade, ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

La Policía ha confirmado la apertura de investigaciones, al igual que el ministro del Interior, Rashid Ahmed, que ha prometido que "quienes dispararon a Absar Alam no podrán escapar de la ley". El ministro de Información también ha lamentado el incidente, al igual que las asociaciones de prensa.

El incidente ha tenido lugar unos días después de que Alam, antiguo responsable del regulador de medios electrónicos, vinculase al actual jefe de los servicios de espionaje, Faiz Hamid, con unas protestas violentas organizadas en 2017 por los radicales de Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP). El periodista aseguró que el general Hamid intentó intimidarle cuando bloqueó un canal de televisión que respaldaba dichas movilizaciones, según la agencia de noticias DPA.

El TLP está detrás de las protestas y disturbios que ha vivido Pakistán en estos últimos días, después de que el grupo pusiese el 20 de abril como fecha límite para que el Gobierno de Pakistán prohibiese las importaciones desde Francia y expulsase al embajador francés a causa de las caricaturas de Mahoma publicadas el año pasado por una revista satírica.

Pakistán ocupa el puesto 145 dentro de la lista que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa y que pone nota a un total de 180 países. Figura dentro de la zona roja, donde ejercer el periodismo es al menos "difícil".