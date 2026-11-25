Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Pakistán ha dictado este miércoles tres condenas a muerte a un hombre por asesinar a su esposa y sus dos hijos de cuatro y siete años en septiembre de 2025 en la localidad de Arda Jurd (noreste), después de que fuera capturado por las fuerzas de seguridad tras darse a la fuga de su vivienda.

La jueza Mirza Aurangzeb ha indicado en su fallo que el hombre, identificado únicamente como Sohail, deberá además pagar una multa de 1,5 millones de rupias paquistaníes (cerca de 4.960 euros), tal y como ha recogido el diario paquistaní 'The Nation'.

El hombre, que trabaja como taxista, estaba acusado de asesinar a su esposa y sus dos hijos el 1 de septiembre de 2025, tras lo que cerró la puerta de su vivienda y se dio a la fuga. La Policía logró detenerlo poco después y procesarlo con las pruebas recabadas en las investigaciones, aceptadas por la jueza.