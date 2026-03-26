Activista brasileño de flotilla a Cuba fue liberado en Panamá tras detención en escala

Archivo - Panamá/Cuba.- Liberado un activista brasileño de la flotilla a Cuba detenido durante una escala en Panamá - Europa Press/Contacto/Adalberto Roque - Archivo

PANAMA, 26 Mar (EUROPA PRESS)

Las autoridades en Panamá recientemente anunciaron la liberación de Thiago Ávila, un prominente activista brasileño y miembro de la flotilla Nuestra América, que tenía como destino Cuba. Ávila fue detenido durante una parada en Panamá, luego de participar en un viaje al territorio cubano en el 'Granma 2.0', con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en medio de una severa crisis energética.

Una vez liberado, Ávila expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reafirmó su compromiso contra el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, argumentando que estas fuerzas buscan atemorizar a los activistas. "¡Muchísimas gracias por toda la solidaridad! Creen que pueden asustarnos, pero lo único que consiguen es aumentar nuestra voluntad y sentido de urgencia para derrotar al imperialismo estadounidense, al sionismo israelí y a su proyecto de dominación que causa efectos horrendos en tantos países", afirmó en una declaración en redes sociales.

El activista pasó más de seis horas siendo interrogado por las fuerzas de seguridad panameñas después de su detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cerca de Ciudad de Panamá. Ávila informó que ya se encuentra en camino a Brasil.

Ávila también hizo hincapié en la lucha por una sociedad sin explotación, opresión o destrucción de la naturaleza, donde prime la paz, justicia y solidaridad. "No nos detendremos hasta construir una sociedad libre de explotación, libre de opresión y libre de la destrucción de la naturaleza", señaló, destacando la importancia del sacrificio personal en la consecución de estos objetivos. "Esta es la gran misión histórica de nuestra generación, y para cumplirla, cualquier sacrificio vale la pena", concluyó, compartiendo su entusiasmo por reunirse pronto con su familia en Brasil.