MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha concedido un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra en la Embajada nicaragüense condenado por blanqueo de capitales, para que pueda viajar a Nicaragua, país donde ha solicitado asilo político.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el Gobierno de la República de Nicaragua al señor Martinelli Berrocal en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá y como resultado concede el salvoconducto solicitado por dicho Gobierno", ha indicado el ministro de Exteriores, Javier Martínez-Acha.

En este sentido, ha señalado que la medida se ha tomado "por causas estrictamente humanitarias". "Le permitirá a Ricardo Martinelli continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida", ha agregado.

Martínez-Acha ha detallado que el salvoconducto "tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo 2025". "Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores", ha zanjado.

Más tarde, el expresidente Martinelli ha denunciado a través de un vídeo publicado en la red social X que las fuerzas de seguridad panameñas han rodeado el edificio de la Embajada de Nicaragua y que quiere dejar constancia de "todo lo que pase".

"Las unidades Alfa, o sea las unidades contra el terrorismo y personas peligrosas, están allá afuera. Yo no sé si quieren asaltar la Embajada. Yo no sé si me quieren hacer algo indebido y desconozco las razones", ha explicado, sin dar más detalles al respecto.

Nicaragua anunció en febrero que Martinelli había pedido asilo en el país centroamericano "por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad" en su país.

El Gobierno nicaragüense pidió entonces a Panamá "brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario" del asilado, quien fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso 'Business News'.

El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares --17 millones de euros-- y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución. Aún tiene otro juicio pendiente por supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.