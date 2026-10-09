Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. - USGS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo y que afecta al resto de la costa panameña y a "algunas costas de Ecuador".

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas ni daños por ahora.