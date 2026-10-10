Panamá.- AMP3.- Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacude el centro-sur de Panamá

Como parte del seguimiento a la situación tras el sismo, el presidente José Raúl Mulino visitó el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, para conocer las condiciones del centro hospitalario y las posibles afectaciones. - GOBIERNO DE PANAMÁ

El seísmo, seguido varias réplicas, ha provocado una alerta ya retirada de tsunami

De momento, El Gobierno ha afirmado que no hay víctimas aunque sí "algunos lesionados" y ha informado de más de 47 réplicas registradas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, que ha provocado ya importantes daños materiales, aunque todavía no hay información sobre víctimas y la alerta por tsunami emitida en un primer momento ya ha sido retirada.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas por ahora.

Sin embargo, el seísmo y sus más de 47 réplicas, según ha anunciado el Gobierno panameño en un comunicado, han provocado ya serios daños materiales y evacuaciones multitudinarias, así como daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre.

"Hay infraestructuras viales que se han visto comprometida, edificios gubernamentales, comercios privados (...) La planta potabilizadora de Chilibre opera actualmente al 20% de su capacidad y, de momento, no se registran personas desaparecidas", ha anunciado el Gobierno en el comunicado difundido por redes sociales.

Según informa el diario panameño 'La Prensa', en Penonomé, hay daños estructurales en la catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes. La estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, también ha resultado dañada. El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha suspendido operaciones para hacer las correspondientes evaluaciones.

El USGS ha informado de al menos, cinco desplazamientos tectónicos posteriores de magnitud superior a 5, entre ellos uno de 5,8 al sur de El Cacao. Mientras, la Autoridad del Canal de Panamá indica que las operaciones continúan con normalidad, que se han activado los protocolos de emergencia y que los técnicos están evaluando las instalaciones.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya está al tanto de lo ocurrido y ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad que le informen continuamente de las consecuencias de los seísmos.

"Nadie está nunca preparado para este tipo de actividades, así que de aquí a mañana, pues nos llenaremos de más recursos (...) El desastre que estamos enfrentando es grande, no es nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma", ha declarado el presidente a los medios de comunicación desplazados.