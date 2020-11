Panamá.- Cortizo convoca un diálogo con la población para "cerrar brechas" en Panamá

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha convocado un diálogo vertical con la población que tiene el objetivo de "cerrar brechas" o desigualdades en el país, en el marco de la situación de crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de COVID-19.

"Es la propuesta y la convocatoria que le hago al país, es lo correcto, no es lo fácil, pero prefiero lo correcto a lo fácil", ha asegurado Cortizo durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto, llamado 'Pacto del Bicentenario, cerrando brechas', es "innovador" en cuanto a la metodología escogida, ya que emplea una plataforma --Ágora-- en la que cualquier ciudadano a nivel personal o mediante una organización, puede presentar sus propuestas.

Cortizo ha apuntado a la economía tras la pandemia, el agua para el consumo humano y la producción de alimentos como temas prioritarios para ser evaluados por la población. "Priorizar la ciencia, tecnología e innovación para las políticas públicas y el desarrollo del país", ha resumido.

Asimismo, ha incluido la educación de calidad, una que contemple la profesionalización del docente; la cobertura de internet a nivel nacional --el 45 por ciento de la población no tiene acceso a internet--; un sistema de salud universal basado en la prevención; y el fortalecimiento institucional y la gobernanza.

Del mismo modo, ha aclarado que, debido a la complejidad del tema, el 18 de enero comenzará un diálogo paralelo exclusivo para tratar los asuntos de la Caja de Seguro Social, en especial el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que presente un déficit importante y requiere de reformas estructurales.

Cortizo se ha mostrado consciente de que la pandemia no crea un ambiente favorable para este desafío, pero ha reiterado que se trata de un pacto pragmático y realista. "Es lo responsable y correcto, se trata del presente y el futuro, el momento es ahora, no hay márgenes para excusa de ningún panameño", ha manifestado, matizando que la plataforma no debe convertirse en un cajón para que los ciudadanos viertan quejas.

En este sentido, también ha aclarado que el diálogo no servirá para guiar la agenda de su Gobierno, pero sus resultados serán vinculantes. "Ese es mi compromiso", ha reiterado, según ha informado 'Panamá América'.

La coordinadora del pacto será Paulina Franceschi, que tiene más de 20 años de experiencia en el campo internacional, el desarrollo humano y la educación superior, según ha informado 'La Estrella de Panamá'. Franceschi ha explicado que el proyecto contará con cinco fases: aporte, análisis, decantación de ideas y, finalmente, un borrador que estará al alcance de la ciudadanía antes de convertirse en documento oficial.