Panamá.- España y Panamá refuerzan su relación con un nuevo modelo de "Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible"

Archivo - La senadora Eva María Granados durante una sesión plenaria, en el Hemiciclo del Senado, a 3 de octubre de 2023, en Madrid (España). El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado en la Cámara Alta una moción cuyo objetivo es obligar a - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

España y Panamá han formalizado este miércoles una nueva etapa en su relación bilateral mediante la firma de la Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible durante la VIII reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Panameña.

Este acuerdo, suscrito por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación panameño, Carlos Guevara Mann, sustituye el modelo tradicional por una "cooperación avanzada y horizontal" que posiciona a Panamá como un "referente regional" en innovación pública y desarrollo sostenible, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La Alianza concentra los esfuerzos de la cooperación hispano-panameña en torno a cuatro retos estratégicos vinculados a las transiciones social, ecológica y económica: "el intercambio de conocimiento y fomento de capacidades científicas, tecnológicas y digitales para el desarrollo sostenible; la gobernanza democrática transformadora con enfoque de género, cuidados y participación; los modelos de desarrollo económico y territorial inclusivos, innovadores y resilientes; y la transición ecológica justa".

El peso financiero de esta alianza se refleja en los 85 millones de euros que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene actualmente en ejecución en Panamá a enero de 2026. La ayuda oficial al desarrollo ha experimentado un crecimiento exponencial en el último lustro, pasando de los 0,57 millones de euros registrados en 2020 a los 5,9 millones de euros en 2024.

Esta cartera financiera abarca desde proyectos de energías renovables y agua hasta el soporte técnico al 'hub' humanitario de las Américas para la gestión de suministros en emergencias, además de iniciativas de cooperación cultural.

Durante su viaje a Panamá, la secretaria de Estado se ha reunido con los representantes regionales para América Latina y el Caribe de las principales agencias de Naciones Unidas, reafirmando el compromiso de España con el multilateralismo.