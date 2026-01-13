Inicia en Panamá juicio por sobornos de Odebrecht tras década de investigación

Archivo - Comienza tras diez años de investigación el juicio por los sobornos del caso Odebrecht en Panamá - PARTIDO REALIZANDO METAS - Archivo

PANAMA, 12 Jan (EUROPA PRESS)

En Panamá arrancó el lunes el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli y otros altos cargos, acusados en el escándalo de corrupción vinculado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Martinelli, quién participa en el juicio de manera telemática desde su exilio en Colombia, sostuvo: "Soy inocente y no soy responsable". Del mismo modo, figuras como Jimmy Papadimitriu, Aurora Muradas Fraiz, Frank De Lima, Juan Antonio Niño, Jorge Alberto Rosas y José Domingo Arias, también negaron su responsabilidad ante los hechos.

El Ministerio Público ha acumulado 2.973 tomos de evidencia que apuntan a una veintena de funcionarios de las administraciones de Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Estos documentos revelan que la empresa Odebrecht desembolsó más de 80 millones de dólares desde 2007 para obtener contratos de obras públicas en proyectos críticos como la Cinta Costera, el Saneamiento de la Bahía, y las primeras dos líneas del Metro de Panamá.

El juicio enfrentó obstáculos desde sus inicios por retrasos, ausencia de documentación internacional, especialmente de Brasil, y recursos legales. La jueza Baloísa Marquínez tuvo que decretar un receso casi inmediatamente después de comenzar debido a incidentes procesales.

Antes del inicio formal, Alfredo Vallarino, abogado de Martinelli, criticó a la Fiscalía por promover un juicio "sin sustento real", careciendo de pruebas y testimonios claves de Brasil. Vallarino argumenta "Lo que están haciendo es un show para decir que están trabajando y que todos queden notificados para una nueva audiencia".

Martinelli, quien fue asilado políticamente en Colombia en 2025 tras una condena de diez años de prisión, multa de 19,2 millones de dólares y una inhabilitación por blanqueo de capitales, continúa defendiendo su inocencia frente a las acusaciones de corrupción que marcan un hito en la historia judicial de Panamá.