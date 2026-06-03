Mueren tres presos y cerca de 200 escapan tras un motín en una cárcel cerca de la capital de Panamá

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres presos han muerto y cerca de 200 se han fugado de una cárcel situada en los alrededores de la capital de Panamá, Ciudad de Panamá, según han confirmado las autoridades, que han asegurado que sin embargo que más de 120 de los escapados han sido ya capturados de nuevo por las fuerzas de seguridad.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, ha indicado en rueda de prensa que un total de 195 presos lograron escapar de la cárcel de La Joyita durante un motín violento registrado el lunes. "No habíamos querido emitir una cifra hasta no hacer un conteo en sitio", ha explicado ante la prensa.

"Lamentamos que se haya podido evidenciar en redes sociales, a través de medios, donde mencionaban una fuga masiva. En realidad, a hoy son 195 reclusos que se fugaron, de los cuales 123 ya fueron capturados", ha destacado, antes de señalar que otros tres reos han muerto durante los disturbios, que ya están siendo investigados.

Fernández ha apuntado además que seis reclusos y tres agentes han resultado heridos, al tiempo que ha especificado que entre estos últimos figura uno que llegó a ser "secuestrado dentro de uno de los pabellones" durante el motín, que ya ha dado por totalmente controlado por parte de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, ha manifestado que los incidentes habrían estallaron a raíz de un traslado de presos, que se completó sin incidentes. "Obviamente esto generó una incomodidad dentro de los pabellones, lo que generó y derivó en una situación nuevamente crítica, destructiva", ha lamentado.

El jefe de la Policía ha denunciado además que diversas instalaciones sufrieron daños materiales durante los incidentes, incluido un centro de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que "fue totalmente destruida". "No entendemos por qué tuvo que llegar a una escalada de este tipo", ha señalado.

Por último, Fernández ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad ante los incidentes y ha hecho hincapié en que los agentes actuaron "de inmediato" y lograron contener ya en la tarde del lunes la situación. "Todos los reclusos y todos los pabellones estaban contenidos y controlados por la Policía Nacional a las 19.00 horas (hora local)" del 1 de junio, ha zanjado.

La prisión de La Joyita se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Garzas, en la provincia de Panamá, al este de la capital. La cárcel, de máxima seguridad, acoge a jefes de bandas criminales y ha sido escenario de varias fugas y motines durante los últimos años, siendo considerada como el epicentro de la crisis carcelaria en Panamá.

La Joyita cuenta con capacidad para albergar a cerca de 2.800 personas, si bien en 2025 contaba con más de 4.700 reos, según datos oficiales recogidos por la cadena de televisión panameña TVN, lo que supone un 65% más de su capacidad prevista, uno de los motivos que ha generado denuncias sobre las condiciones de hacinamiento de presos en el centro.