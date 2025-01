Mulino descarta una negociación con EEUU sobre el canal de Panamá y dice que es un tema "sellado"

Asegura que Panamá no ha recibido "ninguna información sobre la supuesta presencia militar de otro país en el canal"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha descartado cualquier tipo de negociación con Estados Unidos en torno al canal de Panamá y ha afirmado que es un tema "sellado", si bien ha abierto la puerta a conversaciones sobre otras "muchísimas cosas", incluidos asuntos sobre migración, narcotráfico, blanqueo y crimen organizado, en medio de las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a amenazar con el uso de la fuerza militar para controlar la vía.

"Yo no puedo negociar, y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal", ha afirmado Mulino durante una comparecencia ante la prensa. "Eso está sellado. El canal es de Panamá", ha afirmado, antes de apostar por acuerdos "beneficiosos para ambas partes" sobre otros temas que afectan a los dos países, incluido el aumento del tráfico de droga en la región.

Así, ha reiterado que un proceso de negociaciones sobre el control del canal de Panamá es "muy difícil, imposible". "Sobre los demás temas que he mencionado, por supuesto que tenemos un abanico de opciones", ha argumentado, al tiempo que ha pedido esperar a la próxima visita que realizará al país el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para que exprese "cuál es su interés" para estas relaciones bilaterales.

Mulino ha especificado además que Panamá no ha recibido "ninguna información sobre la supuesta presencia militar de otro país en el canal" de parte de Estados Unidos. "Esta información, si existe, se la quedaron, porque no la transmitieron de manera oficial", ha recalcado el presidente panameño.

"El canal de Panamá lo controla Panamá y la administración del mismo siempre ha estado en manos panameñas. En los últimos años, nuestro canal se amplió, creció y sirve hoy a todo el mundo de manera equitativa. Eso garantiza el equilibrio del comercio mundial", ha explicado, antes de ahondar en que la infraestructura "es neutral por disposición de un tratado Panamá-Estados Unidos y adherido por más de otras 40 naciones del mundo".

De esta forma, ha subrayado que "las sociedades desarrollaron normas para que las discusiones no se basen en lo que uno cree o el otro cree, sino en argumentos objetivos de normativas aceptadas por toda la comunidad" y ha hecho hincapié en que "en ese sentido, es clara la soberanía panameña sobre el canal".

"No existe discusión alguna sobre este tema. El alma de un país no está en discusión. Esta situación de David contra Goliat acontece desde los inicios de la civilización y tenemos la claridad de que se trata de una circunstancia que será resuelta en el marco de la racionalidad, el diálogo, el respeto y el acompañamiento internacional", ha argüido.

"Esos valores son parte del panameño, sin duda alguna. Pero ojo, esto no debe confundirse con la subordinación", ha manifestado el presidente de Panamá, quien ha resaltado que la relación con Washington "es fuerte, siempre lo ha sido". "Ha tenido altas y bajas, amor y odio, pero siempre ha habido una relación fuerte que subyace y ha permitido superar situaciones muy, muy complicadas", ha sostenido.

UNA "CONFUSIÓN ENTRE EL CANAL Y LOS PUERTOS"

Por ello, ha defendido que en los argumentos usados por Estados Unidos parece existir "una confusión entre el canal y los puertos". "Los puertos adyacentes, todos, no tienen injerencia en la administración del canal. Ninguna, ni en el funcionamiento, control o mantenimiento del mismo", ha apuntado.

Mulino ha reseñado que estos puertos participan en "actividades auxiliares". "Es decir, sirven un propósito en la navegación que usa el canal, pero no tienen que ver absolutamente nada con el canal", ha puntualizado durante su rueda de prensa, retransmitida por la Presidencia de Panamá.

"Los puertos son concesiones que otorga el país, la República de Panamá, que deben estar de acuerdo con la ley panameña y no están en dominio de gobiernos o fuerzas militares de nación alguna. Tenemos un control sobre ellos. De hecho, en esta administración (...) se está llevando a cabo una auditoría de una de estas concesiones", ha puntualizado.

Por ello, se ha mostrado "convencido" de que hay mucho margen "para crecer" y que "hay muchos puntos que unen a ambos países y que deben ser potenciados, sin duda alguna". "Esperamos que Estados Unidos inviertan en Panamá. No hay nada que obstaculice eso. Así como puede invertir cualquier país del mundo con reglas claras, participar en licitaciones con reglas claras", ha profundizado.

"Tenemos grandes obras y grandes desafíos y las inversiones de Estados Unidos, como la de cualquier país, serán siempre bienvenidas y protegidas por nuestro marco legal", ha dicho Mulino, quien ha reiterado que Panamá "está abierto al mundo". "Si se mejora la infraestructura, si tenemos puertos más grandes, como esperamos tener, mejor logística aún, el comercio mundial en general, y el de Estados Unidos en particular, se verán beneficiados", ha señalado

Por último, Mulino ha expresado su "confianza" en que este "delicado" momento en las relaciones con Estados Unidos "sea superado". "Tengo plena confianza en ello. No me interesa ningún tipo de pugna, ningún tipo de confrontación. Primero, porque no hay fundamento para una confrontación. Si un tercio de lo dicho fuera verdad, habría problema. No lo existe porque no lo hay. Tan sencillo como eso", ha zanjado.

Las palabras del presidente panameño han llegado después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtiera el miércoles de que la Administración Trump hará "lo que sea necesario" para garantizar la "libre navegación" del canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya "preparado".

Hegseth recordó en una entrevista en Fox News que Trump ha sido "claro" en este sentido. "Si no permiten un acceso libre y sin trabas, que no pueda ser cerrado por otros países, tenemos el derecho de hacer lo que sea necesario para garantizar la libre navegación", dijo, reiterando la línea de una Administración que ha llegado a denunciar que China es quien opera 'de facto' el canal, una acusación desmentida tanto por el gigante asiático como por la propia Panamá.