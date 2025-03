Panamá afirma que "ninguna alerta roja" de Interpol puede impedir el viaje de Martinelli a Nicaragua

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha afirmado este domingo que "ninguna alerta roja" de Interpol puede impedir el viaje del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a Nicaragua, país donde ha recibido asilo político, después de que las autoridades panameñas le hayan concedido un salvoconducto, si bien recientemente denunció amenazas contra su integridad física.

El Ministerio de Exteriores ha explicado que el salvoconducto ha sido "concedido en aplicación de normas convencionales de Derecho Internacional, las cuales prevalecen sobre el accionar de las autoridades de Policía en este caso". "Por tanto, ninguna alerta roja establecida por Interpol puede impedir el viaje de (...) Martinelli con el salvoconducto otorgado por el Gobierno", reza un comunicado.

"Puede viajar perfectamente en condición de asilado, a pesar de la existencia de una alerta roja, ya que se dirige al país donde le ha sido concedido el asilo. Las convenciones por las cuales se ha otorgado el salvoconducto (...) son leyes tanto en Nicaragua como en Panamá, por tanto, seremos respetuosos con las mismas", ha aclarado.

La cartera ministerial ha subrayado que el exmandatario "no viaja en otra condición que no sea la de asilado político" y que no puede referirse "a casos hipotéticos sobre si Martinelli abandona el país asilante".

El jueves, el Gobierno panameño concedió esta medida "por causas estrictamente humanitarias" a Martinelli, quien está condenado por blanqueo de capitales, con un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo. Tras ello, el expresidente denunció que las fuerzas de seguridad panameñas habían rodeado el edificio de la Embajada de Nicaragua, desde donde pidió asilo "por considerarse perseguido por razones políticas".

El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares --17 millones de euros-- y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución. Aún tiene otro juicio pendiente por supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.