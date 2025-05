Panamá baraja otorgar un salvoconducto a líder sindical en caso de que Bolivia le otorgue asilo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha afirmado este jueves que baraja otorgar un salvoconducto a un líder sindical que ingresó en la víspera en la Embajada boliviana para solicitar asilo político ante las investigaciones en su contra por presunta comisión de varios delitos que incluyen estafa agravada y blanqueo de capitales.

"El asilo no ha sido calificado aún. En Bolivia, hasta donde tengo entendido, funciona la Comisión Nacional de Refugiados, que es un ente que no es la Cancillería y es la que determina estos asuntos. Tienen un tiempo perentorio para decidir si hay o no hay asilo. Yo no quiero entrar en especular sobre este tema. Si hay asilo, habrá una decisión que valorar y tomar con la Cancillería panameña, y si no, pues no", ha declarado en una rueda de prensa.

En este sentido, Mulino ha recordado que Bolivia y Panamá son países firmantes de convenciones internacionales sobre el asilo, por lo que ha destacado que se trata de una "decisión soberana" del Estado asilante. "Deberá el Gobierno boliviano decidir si dará o no esa protección a Méndez", ha concluido.

El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió horas antes que el Gobierno boliviano otorgara "el correspondiente asilo diplomático en favor del compañero Saúl Méndez", secretario general de la cooperativa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS). "Junto a sus compañeros es víctima de persecución en Panamá", aseguró.

Al ser preguntado por los medios por esta petición, Mulino ha rechazado sus declaraciones: "El presidente de Bolivia es mi buen amigo Luis Arce, no Evo Morales. Así que ese es un tema que es la opinión del señor expresidente, se respeta, pero no es vinculante con Panamá".

La cooperativa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) que codirige Méndez está siendo investigada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) a causa de supuestas irregularidades en la gestión de sus fondos, unas investigaciones que por ahora han resultado en la cancelación de la licencia de la asociación.