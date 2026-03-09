Panamá exige "garantías procesales" y "acceso consular" para sus nacionales retenidos en Cuba

PANAMA, 3 Mar (EUROPA PRESS)

Panamá ha solicitado a Cuba "garantías procesales" y "acceso consular" para un grupo de diez panameños detenidos en la isla bajo acusaciones de subversión, tras supuestamente participar en la difusión de materiales propagandísticos opositores al gobierno cubano, según confirmaron autoridades de seguridad de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, a través de un comunicado, reveló que su embajada en Cuba confirmó la detención de los nacionales y que, desde el inicio, se emprendieron acciones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano para entender la situación legal de los detenidos, proteger su bienestar físico y asegurar el respeto total de sus derechos basados en el Derecho Internacional y la legislación existente.

El documento también destaca que, según información preliminar de las autoridades cubanas, el caso aún está en fase inicial de investigación y pronto será enviado a las autoridades fiscales para continuar el proceso. El gobierno panameño aseguró que se mantendrá firme, prudente y responsable en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, al mismo tiempo que respetará la soberanía y las normas jurídicas de Cuba.

Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá hizo un llamado a Cuba para que actúe con "respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos" y reafirmó su compromiso de mantener informadas a las familias de los detenidos a través de canales oficiales, ofreciendo la asistencia consular necesaria.

La detención de estos diez ciudadanos panameños por parte del Ministerio del Interior de Cuba se hizo pública el lunes, indicando que ocurrió el sábado pasado y está relacionada con su vinculación a actividades de "propaganda contra el orden constitucional", delito que se encuentra tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano.