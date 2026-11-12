Panamá reitera tras las palabras de Hegseth que la soberanía sobre el canal "es exclusivamente de los panameños"

Archivo - El Canal de Panamá en una imagen de archivo. - CANAL DE PANAMA - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha reiterado que la soberanía sobre el canal de Panamá "es exclusivamente de los panameños", después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth afirmara recientemente que Washington "controla" esta estratégica vía junto a las autoridades del país centroamericano.

"El canal de Panamá es exclusivamente de los panameños, su soberanía es exclusivamente de Panamá y es operado de manera eficiente y administrado de forma correcta por la República de Panamá a través de la Autoridad del Canal de Panamá", ha dicho el ministro de Exteriores panemeño, Javier Martínez-Acha.

El jefe de la diplomacia panameña, que ha destacado que busca con estas palabras "dar un respuesta serena, firme, diplomática soberana y jurídicamente efectiva" a las declaraciones de Hegseth, ha subrayado que "ningún país", salvo Panamá, ejerce "control" alguno sobre "la administración del canal de Panamá".

"Tenemos cooperación en materia de seguridad con muchos países, incluyendo Estados Unidos, con el propósito de garantizar la seguridad marítima, la protección de infraestructuras críticas y mitigar los riesgos del narcotráfico y del crimen organizado", ha especificado, al tiempo que ha agregado que esto es algo que se da "con otros países", entre ellos España.

"Que quede claro. El canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños, exclusivamente", ha insistido Martínez-Acha, quien ha resaltado que no va a entrar en un cruce de declaraciones "con ningún funcionario extranjero" y ha pedido dejar al país al margen de "las rivalidades geopolíticas entre las grandes potencias".

Martínez-Acha ha hecho así referencia a las menciones de Hegseth a la presunta influencia de China sobre el canal, una de las principales vías comerciales de la región. "Panamá dejó de lado la iniciativa china de la 'Franja y la Ruta', y nosotros, junto con ellos, controlamos el canal. El mensaje es sencillo: este es nuestro hemisferio. Actúen en consecuencia", destacó el jefe del Pentágono.

Estados Unidos ha denunciado en numerosas ocasiones lo que describe como una influencia de China en el canal de Panamá y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, llegó a plantear en 2025 la posibilidad de recurrir al Ejército estadounidense para controlar la zona, entre críticas desde Pekín por lo que describen como acusaciones infundadas.