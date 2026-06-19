El presidente de Panamá admite el "colapso" del sistema penitenciario y anuncia modelos "más duros"

Archivo - El presidente de Panamá, José Mulino - PRESIDENTE DE PANAMÁ, JOSÉ MULINO, EN X - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha admitido el "colapso" del sistema penitenciario del país ha anunciado nuevos modelos "más duros" para "transformar las cárceles", una medida que entrará en vigor a partir del 1 de julio y que pretende acabar con la creciente fuga de presos.

Durante una rueda de prensa, el jefe de Estado ha lamentado estos hechos "indignantes" y "vergonzosos", como la reciente fuga de los reclusos de la cárcel de La Joyita, al tiempo que ha apostado por implementar nuevas políticas públicas y cambios estructurales en el sistema panameño.

Así, ha lamentado que el modelo actual "ha fallado a la hora de contener la actividad criminal organizada desde las cárceles" y ha señalado que estos incidentes "dejan al descubierto las graves deficiencias dentro del sistema carcelario y la necesidad de adoptar medidas más severas".

Mulino ha afirmado que "no solo habrá consecuencias para los funcionarios que incumplieron sus responsabilidades sino que también impulsará una transformación profunda de la cultura penitenciaria del país". "Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'La Estrella de Panamá'.

"El Gobierno trabaja en nuevas estructuras y políticas para fortalecer el orden, la disciplina y el aislamiento de reclusos de alta peligrosidad", ha apuntado después del debate generado a raíz del traslado de 29 reclusos de alto riesgo a instalaciones en la isla de Coiba, una decisión que el Gobierno ha defendido por "cuestiones de seguridad nacional".

Además, ha alertado de que el sistema ha sido vulnerado durante años y ha indicado que desde los centros penitenciarios "se coordinaban actividades ilícitas, extorsiones y acciones violentas que terminaban afectando a ciudadanos fuera de prisión". También ha denunciado que algunos de estos delincuentes "se han aprovechado de las debilidades del sistema".