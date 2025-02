El presidente de Panamá niega que los barcos de EEUU puedan pasar gratis por el Canal: "Es una falsedad"

Afirma que la situación "no ha sido agradable" y ve "intolerable" la postura de la Administración Trump

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha desmentido este jueves las afirmaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que difundió el miércoles un comunicado en el que aseguraba que a partir de ahora los buques estadounidenses podrían circular por el canal de Panamá de forma gratuita.

Mulino, que ha dicho sentirse "sorprendido" por el documento en cuestión, ha afirmado que se trata de una "falsedad" que resulta "intolerable", y ha explicado que existe una "imposibilidad legal y constitucional para fijar, aumentar o retirar peajes en el Canal".

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en la que ha afirmado que carece de dicha "potestad" como jefe de Estado dado que el artículo 76 de la ley que rige la Autoridad del canal de Panamá y el artículo 319 de la Constitución panameña establecen "claramente" que "ni el Gobierno ni la Autoridad del Canal podrán exonerar del pago de estas tasas".

"Es una limitación constitucional y se enmarca con claridad meridiana. Por eso, a mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, un comunicado importante que un Departamento que rige la política exterior está basando en una falsedad", ha añadido.

En este sentido, ha mostrado un "rechazo absoluto" a "seguir explorando la vía de manejar la relaciones bilaterales sobre la base de mentiras y falsedades". "Panamá no es el primer país del mundo pero tampoco es el último, y he pedido igualmente al Ministerio de Exteriores que difunda a través de los canales diplomáticos el comunicado de la Autoridad del Canal, que es claro", ha sostenido.

"Esta situación no ha sido para nada agradable y en todo momento he conducido esto como deben conducirse las relaciones exteriores entre los dos países: de buena fe. Yo puedo hacer lo que puedo hacer, pero no voy a transgredir la Constitución nacional por nada ni nadie", ha aclarado antes de subrayar que entiende "los problemas internos que puede tener Estados Unidos". "Yo tengo los míos aquí, pero no por eso me voy a saltar las leyes democráticas para imponer mi deseo, voluntad o capricho", ha matizado.

Mulino ha dicho además sentir "pena" dado que las conversaciones mantenidas previamente con varios altos cargos del Gobierno estadounidense "fueron positivas". "Hay muchas cosas que nos unen más allá de unos peajes por el Canal, que además no llegan a suponer ni 10 millones de dólares para un país como Estados Unidos", ha destacado. "Tampoco es que estos pagos estén quebrando la economía del país", ha puntualizado antes de incidir en que "así no se manejan las relaciones bilaterales entre dos países amigos y socios".