Venezuela extraditará a Panamá al sospechoso de un "atentado terrorista" en el que murieron 21 personas en 1994

Archivo - Bandera de Panamá - ESDRAS JAIMES - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha informado este viernes de que Venezuela ha aprobado la extradición del presunto responsable del "atentado terrorista" que en 1994 terminó con la vida de 21 personas en un vuelo de la aerolínea Alas Chiricanas.

"El presunto responsable del atentado terrorista (...) podrá ser enviado a enfrentar la Justicia en la República de Panamá luego de que la República Bolivariana de Venezuela aprobará este viernes el pedido de extradición", ha comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano a través de un comunicado.

El detenido es Ali Zaki Hage Jalil, de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, capturado el pasado noviembre en Venezuela después de que Panamá emitiese una alerta roja para su detención.

Aunque su condición de nacional venezolano introducía "complejidades jurídicas", ya que la legislación venezolana limita la extradición de sus ciudadanos, la solicitud para que Hage Jalil fuese entregado a las autoridades panameñas ha prosperado con éxito, ha señalado Exteriores.

Panamá presentó formalmente la solicitud de extradición ante Venezuela en enero del 2026. Ahora, la Justicia venezolana ha dado luz verde para que el detenido sea trasladado a Panamá, "lo que representa un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización", han señalado las autoridades de este país.

El comunicado especifica que las autoridades estadounidenses "también han mostrado interés en el caso", puesto que algunas de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Además existen indicios de la vinculación del detenido "con una organización terrorista internacional", ha añadido el Ejecutivo panameño.

La aeronave de la compañía Alas Chiricanas estalló el 19 de julio de 1994 minutos después del despegue en el aeropuerto Enrique Jiménez, en el norte de la capital del país. El entonces dirigente panameño Ernest Pérez Balladares explicó que fuentes cercanas a la investigación afirmaron que todo apuntaba a que la explosión registrada durante el vuelo había sido causada por una bomba.

En 2017 Israel aportó nuevos informes sobre el accidente donde murieron 21 personas, la mayoría de ellas judías. Según los servicios de Inteligencia israelíes, entre las víctimas mortales se encuentran varios hombres de negocios panameños de origen judío y el accidente habría sido un acto de sabotaje basado en el odio.