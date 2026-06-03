Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero para negar los 90.000 de Ferraz y "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

Archivo - La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Así lo recoge la UCO en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en la que habrían participado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez.

Pano testificó el pasado 27 de abril ante los agentes que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró.

La empresaria afirmó que dos semanas antes del 18 de febrero de 2025 y previamente a comparecer en sede judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego porque querían reunirse con ellos "para hacerles una propuesta".

Después de ese contacto, Pano y su chófer aceptaron reunirse con la abogada para ver de qué trataba la propuesta y se reunieron en varias ocasiones en el despacho, siendo la primera de ellas donde se habría llevado a cabo la propuesta, relata la UCO.

DINERO PARA UNA BODA, UNA CASA Y UN COCHE

Pano aseguró que, en una segunda reunión días después, la abogada les dio más detalles sobre el interés "de salvar a Ábalos y Koldo", a quienes la letrada calificó como "cabezas de turco" y dijo que el "malo" al presunto conseguidor Víctor de Aldama, según el testimonio.

Los agentes de la UCO indican que, "para lograr lo anterior", la abogada "buscaba que les 'echaran una mano' cambiando la versión de lo publicado en los medios de comunicación respecto de la entrega de dinero en efectivo en Ferraz".

"Pretendían, en un primer momento, que se 'echara por tierra' lo declarado y que se cambiara por 'la entrega de documentos' y, entiende ella, situar la responsabilidad de la recepción del dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos en Aldama", añaden.

Fue en una tercera reunión cuando, según Pano, la letrada les preguntó si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

Además, manifestó que, en una cuarta reunión, un socio de De la Hoz les confirmó que "habían aceptado todo": le pagarían el alquiler de la casa entre cinco y siete años, les darían los 25.000 euros para pagar la boda de su hija y también le entregarían los 15.000 euros que quería su chófer y amigo para comprarse un coche.