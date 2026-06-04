AM-Irene Montero, "espantada" con el PSOE en el caso Leire: "Con este Gobierno no hay nada que hacer, todo está podrido"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

VALENCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que el caso Leire Diez muestra que "está todo podrido" y ha criticado que con este Gobierno "no hay nada que hacer", dado que el PSOE es un "despropósito" que ha "perdido el "rumbo" y el "liderazgo" del bloque progresista.

También ha exclamado que se siente "espantada" con los socialistas al lanzar que el sumario de esta causa recoge indicios de que este partido montó una trama para "protegerse a sí mismo" cuando vio que sufría los efectos de una "guerra sucia judicial y mediática", en vez de emprender las reformas de regeneración y democratización de la justicia que viene pidiendo Podemos desde hace años.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras asistir a una concentración de apoyo la huelga indefinida educativa en Valencia, para criticar también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que presentará nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando lleva toda la legislatura sin hacerlo.

Es más, Montero ha enmarcado este anuncio de cuentas públicas en un intento de "cambiar de tema" para que no se hable de la "corrupción del PSOE" o de armar una "excusa" para convocar elecciones, en caso de no contar con apoyos suficientes para los Presupuestos.

Por ello, ha afeado que el presidente haga este anuncio cuando lleva metiendo "dinero público en armas" en lugar de a la sanidad, educación o políticas feministas.

Cuestionada sobre si esta crisis podría abrir la posibilidad de un adelanto electoral, la exministra de Igualdad ha respondido que Sánchez convocará comicios cuando le convenga y lo que toca ahora es levantar a la izquierda alternativa.

HAY QUE RECUPERAR EL RUMBO

"Con este Gobierno ya no hay nada que hacer, todo el mundo está viendo que está todo podrido. Me espanta que PSOE cuando ha visto que el Estado está podrido, en lugar de hacer las cosas que le veníamos proponiendo desde hace años desde el Gobierno para mejorar la democracia y para limpiar nuestras instituciones, se haya dedicado a montar una trama para protegerse a sí mismo", ha ahondado Montero.

La dirigente 'morada' ha subrayado que el caso Leire Díez revela que el PSOE ha perdido el liderazgo del bloque progresista y ha arengado a la izquierda alternativa a "recuperar el rumbo" desde la movilización en las calles. "El objetivo del bloque progresista es cambiar las cosas, no solamente los problemas del PSOE", ha advertido.

"Ya nos levantamos contra Aznar cuando nos metieron a una guerra ilegal en Irak. Nos levantamos contra el PSOE cuando pactó la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el dinero público fuese a las grandes empresas inversoras que estaban decidiendo la vida de la gente antes que a los servicios públicos, y ahí se colocó un 15M que le dio la vuelta a este país y ahora lo tenemos que volver a hacer, como están haciendo las profes en Valencia, que la están dando como merece", ha comentado para proclamar que cuando la política institucional pierde el rumbo, lo que se necesita es "calle, calle y calle".