El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y Marlaska tras 'caso Leire': "Es delincuencia de Estado"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha pedido este jueves la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las revelaciones del 'caso Leire' que, a su juicio, reflejan la existencia de una "delincuencia de Estado".

"Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Así se ha pronunciado después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Leire' señale que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

MERCEDES GONZÁLEZ "ESTÁ TARDANDO EN MARCHARSE"

Ezcurra ha dicho desconocer si "todo el PSOE es como Pedro Sánchez" pero sí que sabe que "no toda la Guardia Civil es como su directora general o como su DAO", ha manifestado. A raíz del sumario, también se ha conocido que el jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez y se apunta a una reunión a la que también asistió el DAO, el teniente general Manuel Llamas.

"Así que la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse, está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros", ha proclamado Ezcurra, que ha resaltado que el ministro del Interior "también tiene que marcharse porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha asegurado que le parece "muy triste que alguien que un día fue juez", como Marlaska, "hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales".

"TODAS LAS TRAMAS APUNTAN A UNA SOLA PERSONA, EL UNO"

Ezcurra ha asegurado que no están hablando de "una trama aislada en el Ministerio de Transportes ni de una trama de pillaje en Ferraz", sino que es "delincuencia de Estado". A su entender, se trata de "un poder que ha confundido el Gobierno con el partido" y "el partido con la familia, "la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez".

Así, ha destacado que las revelaciones que están conociendo confirman que el PSOE ha usado el Estado "para atacar a todos los contrapoderes democráticos, para perseguir al que estorba y para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente del Gobierno".

Ezcurra ha apuntado directamente al presidente del Gobierno porque, según ha dicho, "no existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia". Así, ha señalado que "una organización dedicada íntegramente a proteger los intereses de una sola persona no se construye a espaldas de esa persona".

"CUANDO EL PODER SE CORROMPE, NADIE ESTÁ A SALVO"

"Todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona, el Uno, el One", ha proclamado, para añadir que aunque "pueda parecer que hay muchos casos de corrupción", sólo hay uno: "el caso de corrupción del PSOE".

Ezcurra considera que desde el instante en el que "un líder abusa del Estado para salvarse a sí mismo, a su familia y a los suyos", todos están "en riesgo". "Cuando el poder se corrompe y corrompe a otros poderes del Estado, nadie está a salvo", ha avisado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha afirmado que la historia de Pedro Sánchez "ya está escrita" y hay que reconocerle "coherencia": "comenzó en unas saunas y va a terminar en una cloaca".

GAMARRA TAMBIÉN CARGA CONTRA MARLASKA

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra Marlaska recordando que hace dos días defendía que la directora de la Guardia Civil "no se había reunido con Leire". "Mintió", ha proclamado.

A su entender, este jueves ante "la evidencia", "se limita a defender su "actuación ejemplar". "¿Es ejemplar reunirse con una presunta organización criminal para sabotear a la Justicia? Escandaloso", ha aseverado.

Desde Luxemburgo, el ministro del Interior ha destacado la "ejemplaridad y honestidad" de la directora general de la Guardia Civil y ha afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado "ninguna intromisión", después de que se haya conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con González.