Bustinduy pide al PSOE transparencia en el caso Leire y "ambición" para retomar ya la prórroga de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy durante la comparece ante los medios de comunicación, en la sala de prensa de la cuarta planta del ministerio, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que las informaciones que surgen sobre el sumario del caso Leire Diez son de "extrema gravedad" y ha reclamado al PSOE "transparencia", depurar responsabilidades y "ambición" para volver a traer ya al Congreso el decreto de prórroga de alquileres.

Momentos antes de participar este jueves en el aniversario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, ha reiterado que la posición de Sumar es clara ante esta crisis y radica en "ejemplaridad, transparencia, responsabilidades, valentía y determinación", lo que pasa por llevar ya la prórroga de alquileres al Congreso.

"No hay excusas ni razones para retrasarlo más. Tenemos que volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso de los Diputados y queremos que se haga ya", ha zanjado Bustinduy.