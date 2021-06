Feijóo imagina que Ayuso se estaba preguntando sobre la comodidad del Rey al sancionar los indultos

Dice que los indultos de los independentistas van contra los intereses de la nación española

ROMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que los indultos a los políticos condenados por el 'proces' favorecen "exclusivamente a los intereses del Gobierno, pero no a "los de la nación". Sobre la polémica de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente gallego le ha restado relevancia e imagina que se estaba preguntando sobre la comodidad del Rey al sancionar los indultos. El presidente gallego fue recibido esta mañana en audiencia privada por el Papa Francisco en el Vaticano.

"Es evidente que el Rey tiene que sancionar (los indultos) y me imagino que la Presidenta de la Comunidad de Madrid se preguntaría sobre la comodidad en la sanción de esa resolución del Gobierno", ha declarado Feijoo a la salida de su encuentro en el Vaticano con el Papa.

"No le veo más trascendencia que un simple comentario; en ningún caso una injerencia", ha señalado al ser preguntado sobre las palabras de su compañera de partido. Para Feijóo, la tramitación de los indultos no ha respetado ni el "procedimiento", ni tampoco "ha seguido la ley del Tribunal Supremo" y la de "la Fiscalía General del Estado".

"Como no se ha seguido ningún planteamiento legal, hay mucha gente que tranquila y sosegadamente ha pedido al Gobierno que no indulte a personas que no han pedido el indulto y a personas que insisten en que van a seguir delinquiendo", ha asegurado en relación a la manifestación que tuvo lugar en la plaza de Colón de Madrid este domingo.

"Ayer hubo una manifestación de la sociedad civil con distintos pensamientos, distintas tendencias políticas, con distintas orientaciones de voto, que han salido a la calle para decir que hemos de defender la Constitución; que no puede haber privilegios; que todos somos iguales ante la ley; que los políticos no tienen más privilegios que el resto de ciudadanos. Si un político comete un acto delictivo y tiene una sentencia del más alto Tribunal el Supremo y por unanimidad la tiene que cumplir", ha dicho Feijóo.

Además, ha asegurado que es "la primera vez que en 40 años de democracia" que en España se va tramitar un indulto "en contra del criterio del poder judicial" y "la primera que se va a indultar por intereses políticos de mantenimiento del Gobierno".