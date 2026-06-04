La Fundación Fernando Buesa, galardonada con la VI edición del Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba'

Fernando Buesa - EUROPA PRESS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa ha sido galardonada con la VI edición del Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba' por sus casi 26 años dedicados a "mantener viva" la memoria del diputado socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista ETA, de quien han resaltado que estuvo "a favor de la cultura de la paz, la democracia y el progreso social".

La Fundación Felipe González, que creó el premio en 2020 para "mantener vivos la memoria y el legado" del exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y con el fin de "reconocer a personas e instituciones cuyas trayectorias se identifiquen con el compromiso, el diálogo, la concordia o la capacidad de llegar a acuerdos", ha argumentado la concesión del galardón coincidiendo con el 15 aniversario del final de ETA.

El premio a la Fundación Fernando Buesa ha recibido el voto unánime del jurado presidido por la exdiputada socialista Elena Valenciano y compuesto por la hija de Felipe González, María González Romero; el ex secretario general del PSOE de Madrid Jaime Lissavetzky; el expresidente del PNV Josu Jon Imaz; la exvicepresidenta de Cantabria María Dolores Gorostiaga; y el exdiputado socialista Juan Moscoso del Prado; así como por los anteriores ganadores del Premio Rojano: la abogada y política Paca Saquillo, el biólogo Miguel Delibes de Castro e Isla Ramos, representante de Save The Children.

La entrega de esta distinción a la Fundación por su "extraordinaria labor" de homenaje a Buesa y a su escolta Jorge Díez Elorza, también asesinado por ETA, será el próximo 25 de junio en los jardines de la Residencia de Estudiantes del CSIC.