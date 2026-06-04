Papa.-Gamarra dice que Sánchez toma a los españoles "por idiotas" al anunciar ahora presupuestos tras no hacerlo en tres años

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, presentan una proposición no de ley sobre la tenencia ilegal de armas blancas, a 17 de abril de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). Gamarra y De Andrés detallan una proposi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma "por idiotas" a los españoles, en su respuesta al anuncio de que el Ejecutivo presentará presupuestos en 2027 tras no haberlo hecho en la presente legislatura.

Así lo ha aseverado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha criticado que en los últimos tres años "hizo el mismo anuncio" y en ninguna de dichas ocasiones se llegaron a presentar las cuentas públicas.

"Estamos en una legislatura en la que se nos quiere vender como normal que en el último año de legislatura, en un año 2026, donde no hay presupuestos ni tan siquiera para este año ni se han presentado", ha lamentado la dirigente 'popular'.

Por eso, ha pedido "un poco de respeto a los españoles", pues considera que el líder del Ejecutivo "está aguantando como buenamente puede para no convocar elecciones y para intentar, desde el poder, favorecer sus propios intereses".

"Los problemas de los españoles, como es llegar a fin de mes o como es acceder a una vivienda, estos no están en la agenda política ni en la cabeza de Sánchez", ha concluido.