Garriga (Vox) celebra que León XIV bendiga la Torre de Jesús: "Siempre hay esperanza"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios tras la reunión en Málaga del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de Vox. A 9 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, Esp - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha celebrado este miércoles que el papa León XIV haya bendecido la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia: "Hay esperanza, siempre hay esperanza", ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press.

"En la Barcelona donde avanza el islamismo, donde se desprecian nuestra fe, usos y costumbres, el Papa León XIV bendice la torre de Jesucristo del Templo de la Sagrada Familia", ha expresado

Ha recordado que es la basílica más alta del mundo: "¡Que Dios bendiga a Barcelona, a Catalunya y a toda España!", ha concluido.