El Papa habla por teléfono con Putin y le pide un alto el fuego para permitir la entrada de ayuda humanitaria

El Papa León XIV celebrando la misa en el hospital Gemelli, a 16 de octubre de 2026, en Roma (Italia) - Vatican Media / Europa Press - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha conversado este viernes por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le ha trasladado su "profunda preocupación por la grave situación humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la provincia de Jersón, al tiempo que le ha pedido un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda.

Según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado publicado este viernes, durante la conversación telefónica, "el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

Asimismo, durante el diálogo con Putin, León XIV "reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz", según reza el comunicado del Vaticano.

El mandatario ruso, por su parte, ha trasladado al Pontífice "explicaciones exhaustivas sobre la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria que se ha creado" en Oleshki.

"Se ha respaldado la intención del Vaticano de contribuir a la creación de condiciones que garanticen la seguridad de la población de la ciudad y la organización de los suministros vitales. Se ha acordado la colaboración al respecto", se ha limitado a declarar el Kremlin en un comunicado en el que ha descatacado el "ambiente constructivo y de respeto mutuo" de la conversación.

Putin ha deseado al Papa una pronta recuperación le ha agradecido "su disposición a contribuir a la resolución del conflicto" en Ucrania y destacado la importancia de la cooperación entre Moscú y la Santa Sede para "promover los valores que nos unen y proteger a los cristianos" en todo el mundo.

La llamada telefónica se ha producido tres días después de que el Pontífice fuera operado de un tumor maligno en el pulmón. En estos momentos, Robert Prevost se encuentra hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma para su recuperación y evoluciona positivamente, según el último parte médico.