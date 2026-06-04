La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la presentación del ‘Informe: Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quiere que se investigue el caso Leire Díez para conocer los "hechos reales" de esta causa y ha prometido que el Gobierno va a seguir trabajando pese a que le dé "rabia" a la derecha.

"Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, que se llegue hasta el fin de todos los casos, que se investigue todo, que sepamos más allá de las suposiciones. Nosotros queremos saber los hechos reales, nos movemos con hechos reales", ha declarado a la prensa sobre si mantiene el respaldo al Ejecutivo ante el sumario del caso Leire tras asistir a la clausura sobre el 'Deterioro del Estado del Bienestar', organizado por CCOO.

Dicho esto, García ha destacado que este Gobierno está "para mejorar la vida de la gente" y que entiende que el hecho de que las políticas progresistas funcione "le dé la rabia a la derecha", que se ha sumado a la "internacional del odio".

"Estemos en una de las mejores economías, de las que más empleo crea (...) Que seamos un país que además amplia derechos y que seamos un referente moral (...) Yo entiendo que a la derecha le moleste, pero vamos a seguir trabajando desde el Gobierno, como siempre hemos hecho, con lealtad a nuestros ciudadanos", ha zanjado.