Papa.-Otegi afirma que EH Bildu agradeció al Papa León XIV la "implicación" del Vaticano en el proceso de desarme de ETA

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Hotel Ercilla, a 13 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que EH Bildu ha tenido la oportunidad de agradecer al papa León XIV "el papel" que desarrolló el Vaticano en "el proceso de paz" en Euskadi y su "implicación real" en el proceso de desarme de ETA.

En una entrevista a 'Radio Euskadi', recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que ha escuchado a alguien decir que el Papa León XIV es "como un heredero del Papa Bergoglio en temas sociales y un heredero de Ratzinger en temas doctrinales".

"La iglesia ya sabemos que es muy de equilibrios, pero realmente me parece difícil mantenerlos. Sí creo que es una persona que ha mantenido una clara posición respecto al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Es una persona que ha dicho claramente que no avala las políticas de Trump, y en términos de política internacional o de políticas sociales económicas, se sitúa en el buen lado de la historia", ha añadido.

En su opinión, a este Papa, su "preocupación por el futuro le sitúa un poco en la gran alianza que puede haber de la civilización frente a la barbarie". No obstante, ha destacado que, en temas doctrinales, discrepa con él, y ha citado su posición en el tema de la eutanasia o el aborto.

"Hay gente que se sorprende de que el papa esté en contra del aborto y la eutanasia. Es que va con el cargo, es uno de las principios y valores de la iglesia católica. Por eso, yo no soy católico, entre otras cosas, pero respeto enormemente a los católicos y respeto la posición del Papa, sobre todo en posiciones contra la guerra, por la paz y contra el genocidio palestino", ha manifestado.

LOS LAZOS CON EL VATICANO

De haber estado ayer en el Congreso, ha dicho que le habría aplaudido por diplomacia. "Nosotros pudimos saludarle y le agradecimos el papel que la Iglesia y el Vaticano han tenido en el proceso de paz de este país, porque tuvo una implicación evidente. Hay gente que se sorprende de esto, pero la izquierda soberanista en este país históricamente siempre ha mantenido lazos con el Vaticano y con la Iglesia Católica, porque este es un país profundamente católico, aunque cada vez menos", ha indicado.

Por ello, ha dicho que han dado las gracias a al Papa por la labor que hicieron "para que este país conozca un escenario diferente, porque hubo una implicación real del Vaticano, por ejemplo, en el proceso de desarme", ha subrayado.