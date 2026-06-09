Pisarello (Comuns) afirma que el discurso de León XIV en el Congreso tuvo "luces y sombras"

El diputado de Sumar y miembro de la Mesa Gerardo Pisarello interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy dos proposiciones de ley sobre ocupación ilegal - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado que el discurso que pronunció el papa León XIV este lunes en el Congreso tuvo "luces y sombras", con una parte de discurso humanista y otra parte muy conservadora, según él.

Lo ha dicho en una entrevista de 'La2Cat' recogida por Europa Press este martes, en la que ha explicado que él no aplaudió durante 7 minutos porque le parecieron "inaceptables" algunos puntos sobre el derecho al aborto y la eutanasia.

Ha afirmado que le pareció un discurso más conservador que el del Papa Francisco pese a tener unos posicionamientos humanistas "que no son poca cosa ante la crueldad de los Donald Trump, los Netenyahu y otros personajes en el mundo actual".

En este sentido, Pisarello ha señalado que suscribe las palabras del Pontífice cuando "crítica del rearme, la defensa de las personas migrantes", lo que cree que justificaba que hablara ante el Congreso.

Sobre la mención del Papa a temas como el aborto y la eutanasia, ha asegurado que son aspectos que no tenía por qué abordar pero que lo hizo "deliberadamente también para buscar el aplauso de un sector del Congreso", y se ha referido explícitamente al PP.

También ha dicho que muchas de las cosas que defienden PP y Vox en materia de inmigración van en contra de lo que defiende de León XIV.

Sobre la llegada del Pontífice este martes a Cataluña, espera que en su visita a la Abadía de Montserrat aproveche para "pedir perdón por los abusos cometidos por la Iglesia" y que mantenga su agenda humanista.